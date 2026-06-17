Dinamani
நீட் தேர்வுக்காக டெலிகிராம் முடக்கம்! 15 கோடி பயனர்களுக்கான தண்டனை! டெலிகிராம் சி.இ.ஓ. பாவெல் டுரோவ்வெள்ளை அறிக்கை அல்ல; வெற்று அறிக்கை - தங்கம் தென்னரசுநாட்டில் முதியோர் வளர்ச்சி விகிதம் 56% ஆக உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் முதியோர் வளர்ச்சி விகிதம் 71.17%: நிதியமைச்சர்நலத்திட்டங்களால் ஆண்டுக்கு ரூ. 25,000 கோடி செலவினமாகிறது: நிதியமைச்சர்நிதி பற்றாக்குறையில் பஞ்சாப், கேரளத்துக்கு இணையாக தமிழ்நாடு உள்ளது: நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ. 78, 326 கோடி வருவாய் பற்றாக்குறை: நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு ரூ. 10 லட்சம் கோடி கடன் நிலுவையில் உள்ளது: மரிய வில்சன்தமிழ்நாட்டு வரி வருவாய் வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி: நிதியமைச்சர்முதல்வர் விஜய் வெற்றிக்கு எதிராக திமுக வேட்பாளர் வழக்கு!மின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த ரூ. 15,032 கோடி! 15,058 ஊழியர்களை நியமிக்க உத்தரவு!
/
சென்னை

ஒளிராத 1,090 தெரு மின்விளக்குகளை 24 மணிநேரத்தில் சீரமைக்க உத்தரவு

சென்னை மாநகராட்சியில் ஒளிராத 1,090 தெரு மின்விளக்குகளை 24 மணிநேரத்தில் சீரமைக்க வேண்டும் என ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :17 ஜூன் 2026, 1:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சியில் ஒளிராத 1,090 தெரு மின்விளக்குகளை 24 மணிநேரத்தில் சீரமைக்க வேண்டும் என ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

சென்னை மாநகராட்சியில் 3.11 லட்சம் தெரு விளக்குகள் உள்ளன. அவை முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு செயல்படுகின்றனவா என அறியும் வகையிலான ஆய்வை மண்டல வாரியாக மேற்கொள்ள ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டாா்.

அதன் அடிப்படையில், கடந்த திங்கள்கிழமை (ஜூன் 15) மாநகராட்சி இணை ஆணையா்கள் 15 மண்டலங்களிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். அத்துடன் தெரு மின்விளக்குகள் எரியாமலிருப்பது உள்ளிட்டவை குறித்து பொதுமக்கள் மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டு அறைக்கான 1913 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொண்டு புகாா் அளிக்கவும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

ஆய்வின் அடிப்படையில் சென்னை மாநகராட்சியில் 3.11 லட்சம் தெருவிளக்குகளில் 1,817 தெரு விளக்குகள் எரியாமலிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அவற்றில், திருவெற்றியூா் 114, மணலி 98, மாதவரம் 191, தண்டையாா்பேட்டை 117, ராயபுரம் 121, திரு.வி.க.நகா் 91, அம்பத்தூா் 249, அண்ணா நகா் 71, தேனாம்பேட்டை 172, கோடம்பாக்கம் 175, வளசரவாக்கம் 6, ஆலந்தூா் 64, அடையாறு 156, பெருங்குடி 77 மற்றும் சோழிங்கநல்லூா் 115 எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

எரியாமலுள்ள 1,817 தெரு மின் விளக்குகளில் பழுதான 1,090 மின் விளக்குகளை 24 மணி நேரத்தில் சீா்படுத்தவும், புதை மின்வட பழுதால் எரியாமலிருக்கும் 700 மின் விளக்குகளை 48 மணி நேரத்துக்குள் பழுதுநீக்கி சீா்படுத்தவும் மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

மழை நீா் வடிகால் பணிகள் நடைபெற்றுவரும் 27 இடங்களில் அகற்றப்பட்டுள்ள தெரு மின்விளக்குகள் பணிகள் முடிந்ததும், மீண்டும் பொருத்தப்பட்டு தெரு மின் விளக்குகள் எரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் ஆணையா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

அத்துடன் எரியாத மின்விளக்குகள் தொடா்பாக மக்கள் கட்டுப்பாட்டு அறை எண்ணில் தகவல் அளிக்கவும் சென்னை மாநகராட்சி அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தொடர்புடையது

பழைய கட்டடங்களை இடிக்க மாநகராட்சி நடவடிக்கை: சேத்துப்பட்டில் 14 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

பழைய கட்டடங்களை இடிக்க மாநகராட்சி நடவடிக்கை: சேத்துப்பட்டில் 14 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை: தணணீா் தேங்கும் பகுதிகளில் நவீன மின் மோட்டா்கள் பொருத்தம்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை: தணணீா் தேங்கும் பகுதிகளில் நவீன மின் மோட்டா்கள் பொருத்தம்

சென்னை மாநகராட்சியில் 43 அலுவலா்கள் பணியிட மாற்றம்

சென்னை மாநகராட்சியில் 43 அலுவலா்கள் பணியிட மாற்றம்

தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை துணை மேயா் மு. மகேஷ்குமாா்

தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை துணை மேயா் மு. மகேஷ்குமாா்

விடியோக்கள்

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

லவ் ஓ லவ் டீசர்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

வெளியானது வாம்மா... வாம்மா... பாடல்!

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை முடிவெடுக்க விஜய்தான் காரணம் | CM Vijay | TVK | Annamalai |

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI

குழந்தைப்பேறு அளிக்கும் உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோயில்! | திருக்கோயில் வலம்! | DINAMANI