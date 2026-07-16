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சென்னை

ஐஜேகே கட்சித் தலைவா் ரவிபச்சமுத்து பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி

இந்திய ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவா் ரவி பச்சமுத்து பிறந்த நாள் விழா ஐ.ஜே.கே.கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை  நடைபெற்ற மருத்துவ பரிசோதனை முகாமைத் தொடங்கி வைத்த கட்சியின் தலைவா் ரவிபச்சமுத்து.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 1:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்திய ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவா் ரவி பச்சமுத்து பிறந்த நாள் விழா ஐ.ஜே.கே.கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்வில், தனது பிறந்த நாளை கேக் வெட்டி, கொண்டாடிய ரவிபச்சமுத்து, இலவச மருத்துவ முகாம் மற்றும் ரத்ததான முகாமைத் தொடங்கி வைத்தாா். பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி, கட்சித் தொண்டா்களுடன் கலந்துரையாடினாா்.

முன்னதாக, ஐ.ஜே.கே. கட்சி நிறுவனா்-தலைவரும் எஸ்.ஆா்.எம். வேந்தருமான டி.ஆா். பாரிவேந்தரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றாா்.

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