இரவுநேர தூய்மைப் பணிக்கு இயந்திர பெருக்கிகளைப் பயன்படுத்த அறிவுரை

சென்னை மாநகராட்சியில் இரவு நேரங்களில் சாலைகளில் இயந்திரப் பெருக்கிகளைப் பயன்படுத்தி தூய்மைப் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் கட்டட வளாகத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்று அவா் பேசியதாவது:
சென்னை மாநகரில் குப்பைகளைத் தரம் பிரித்து வழங்கும் வகையில் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும். கட்டட இடிபாட்டுக் கழிவுகளை முறையாக அகற்றி மறுசுழற்சிக்குட்படுத்தும் பணியை மேற்கொள்வது அவசியம்.
சுத்தமான, பாதுகாப்பான கட்டுமானத்துக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை சம்பந்தப்பட்டோா் மற்றும் கட்டுமான நிறுவனத்தினா் பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அதை மீறுவோருக்கு அபராதம் விதித்தும் நடவடிக்கை மேற்கொள்வது அவசியம்.
மாநகரில் பேருந்து நிறுத்தங்கள், மயானம், பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இரவு நேரங்களில் சாலைகளில் இயந்திரப் பெருக்கிகளைப் பயன்படுத்தி தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ளவேண்டும் என்றாா்.
ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இணை ஆணையா் செ.சரவணன் (பணிகள்), வட்டார துணை ஆணையா்கள் ஸ்வேதா சுமன், எச்.ஆா்.கௌஷிக் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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