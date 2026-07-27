விதிமீறல்: 3 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

பள்ளிக்கரணை பகுதியில் விதி மீறிக் கட்டப்பட்டுள்ளதாக எழுந்த புகாரின் பேரில், 3 கடைகளுக்கு அலுவலா்கள் திங்கள்கிழமை ‘சீல்’ வைத்தனா்.
சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் விதி மீறிக் கட்டப்பட்ட கட்டடடங்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையடுத்து, கடந்த சில வாரங்களாக சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் விதிமீறல் கட்டடங்கள் குறித்து கணக்கெடுக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 23- ஆம் தேதி அடையாறு மண்டலத்தில் 178 -ஆவது வாா்டு பகுதியில் தரமணி சந்நிதி தெருவில் விதிமீறி கட்டப்பட்ட கட்டடத்துக்கு மாநகராட்சி அலுவலா்கள் ‘சீல்’ வைத்து மூடினா்.
ஆலந்தூா் மண்டலத்திலும் 180- ஆவது வாா்டில் ஏகாம்பரம் தெருவிலும் விதி மீறல் கட்டடத்துக்கு சீலிடப்பட்டு நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டது.
இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை பெருங்குடி மண்டலத்தில் உள்ள 188- ஆவது வாா்டு பள்ளிக்கரணை 200 அடி ரேடியல் சாலையில் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்டதாக 3 கடைகளுக்கு சென்னை மாநகராட்சி அலுவலா்கள் சீலிட்டனா்.
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