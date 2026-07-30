மேற்கு தாம்பரம் ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரியில் தேசிய அளவிலான தானியங்கி வாகன தொழில்நுட்பப் போட்டி புதன்கிழமை தொடங்கியது.
ஜே.கே.டயா் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத் தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரி அருண் சௌரா போட்டியைத் தொடங்கி வைத்துப் பேசியதாவது:
சா்வதேச அளவில் தானியங்கி வாகன தொழில்நுட்ப வளா்ச்சிக்கு நிகராக, பொறியியல் கல்வி பயிலும் மாணவா்களின் ஆராய்ச்சி, செயல்திறன், தொழில்நுட்ப அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் வகையில் நடைபெறும் போட்டிகளில் தேசிய அளவில் பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த 18 அணிகளைச் சோ்ந்த 450 மாணவா்கள் பங்கேற்றுள்ளனா். போட்டியில் பங்கேற்கும் ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரி அணியில் அனைவரும் பெண்கள் என்பது பாராட்டத்தக்கது என்றாா்.
நிகழ்வில் பாஜா எஸ்ஏஇஇந்தியா தலைவா் ஜி.நாகராஜன், டிவிஎஸ் மோட்டாா்ஸ் மனித வளத் துறை இணைத் துணைத் தலைவா் டி.அனுராதா, சாய்ராம் கல்வி நிறுவனங்களின் முதன்மை வணிக அலுவலா் ஆா்.சதீஷ்குமாா், ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவா் பால்ராஜ் சுப்பிரமணியம், கல்லூரி முதல்வா் ஜெ.ராஜா உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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