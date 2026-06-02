Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
சென்னை

மூதாட்டியை மிரட்டி பணம் பறிப்பு: போலி போலீஸ் கைது

மூதாட்டியை மிரட்டி பணம் பறித்ததாக போலி போலீஸ் கைது

News image

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 1:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மூதாட்டியை மிரட்டி பணம் பறித்ததாக போலி போலீஸ் கைது செய்யப்பட்டாா்.

புளியந்தோப்பு திரு.வி.க. நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பட்டம்மாள் (70). இவா், சென்னை துறைமுகத்தின் உள்ளே 30 ஆண்டுகளாக தூய்மைப் பணி செய்து வருகிறாா். பட்டம்மாள், கடந்த 30-ஆம் தேதி மாலை துறைமுகத்தில் பெற்ற சம்பளத்துடன் 7-ஆவது நுழைவு வாயில் வழியாக வெளியே வந்து வீட்டுக்கு செல்வதற்காக நடந்து சென்றாா்.

அப்போது, அங்கு வந்த ஒரு நபா், பட்டம்மாளை மறித்து, தன்னை போலீஸ் என அறிமுகம் செய்து மூதாட்டியிடம் ‘நீங்கள் போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சோ்ந்தவா் என சந்தேகமாக உள்ளது.

எனவே, உங்களது உடைமைகளை சோதனை செய்ய வேண்டும்’ எனக் கூறி, அவரது பையை வாங்கி சோதனை செய்தாா்.

அந்தப் பையில் இருந்த ரூ.11,000-ஐ எடுத்துக் கொண்டு, பணத்தை காவல் நிலையத்தில் வந்து பெற்றுச் செல்லும்படி கூறி, அந்த நபா் அங்கிருந்து சென்றாா். இதையடுத்து மூதாட்டி துறைமுகம் காவல் நிலையம் சென்று நடந்த சம்பவத்தை தெரிவித்தாா்.

இதில், அந்த நபா் போலீஸ் அல்ல என்பதும், தனது பணத்தை மிரட்டி பறித்துச் சென்றிருப்பதும் தெரிய வந்தது. போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்தனா். விசாரணையில், போலீஸ் எனக்கூறி மிரட்டி பணம் பறித்தது மண்ணடி அங்கப்பன் தெருவைச் சோ்ந்த வீராசாமி (40) என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, தலைமறைவாக இருந்த வீராசாமியை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

பழ வியாபாரியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

பழ வியாபாரியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

தொழிலாளியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

தொழிலாளியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

தொழிலாளியை மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

தொழிலாளியை மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி