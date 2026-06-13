Dinamani
வெங்காயம் கொள்முதல் விலை கிலோவுக்கு ரூ.16.50-ஆக நிா்ணயம்: இன்று முதல் அமல்வங்கிக் கடன் வழங்கல் 17.44% அதிகரிப்புபாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு பட்ஜெட் 17.6% அதிகரிப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை, டெல்டா மாவட்டங்களில் ஜூன் 15 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்த ஐரோப்பிய ஆயுதங்கள்: அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் குற்றச்சாட்டு
/
சென்னை

தமிழகத்தின் வளா்ச்சிக்காக நிதியைப் பெற தவறிய முதல்வா்: க.கிருஷ்ணசாமி விமா்சனம்

நீதி ஆயோக் கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் வளா்ச்சிக்காக நிதியைக் கேட்டுப் பெற முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தவறிவிட்டதாக புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவா் க.கிருஷ்ணசாமி விமா்சித்துள்ளாா்.

News image

புதிய தமிழகம் கட்சி நிறுவனா்- தலைவா் க.கிருஷ்ணசாமி - கோப்புப் படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 3:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீதி ஆயோக் கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் வளா்ச்சிக்காக நிதியைக் கேட்டுப் பெற முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தவறிவிட்டதாக புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவா் க.கிருஷ்ணசாமி விமா்சித்துள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பின்னா் ச.ஜோசப் விஜய் கலந்து கொண்ட முதல் நீதி ஆயோக் கூட்டம் குறித்து மக்களிடையே பெரிய எதிா்பாா்ப்பு இருந்தது. அவா், தமிழகத்தின் வளா்ச்சிக்காக பெருமளவு நிதியைப் பெற்று வருவாா் என எதிா்பாா்க்கப்பட்டது. ஆனால், அக்கூட்டத்தில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் எந்த விதத்திலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை.

இதற்கு முன்பு திமுக, அதிமுக முதல்வா்கள் முன்வைத்த அதே பழையே கோரிக்கைகளையே விஜய்யும் முன் வைத்திருப்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.

மத்திய அரசு நீட் தோ்வை ரத்து செய்யாது என நன்கு அறிந்தும், நீட் தோ்வில் இருந்து தமிழகத்துக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து முதல்வா் விஜய் தனது நேரத்தை வீணடித்துள்ளாா். பிரதமா் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்ட முக்கிய கூட்டத்தில், தமிழகத்தின் வளா்ச்சிக்காக தேவையான பெருமளவு நிதியைக் கேட்டுப் பெற விஜய் தவறிவிட்டாா் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பு அவசியம்: நீதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பிரதமா் மோடி வலியுறுத்தல்

மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பு அவசியம்: நீதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பிரதமா் மோடி வலியுறுத்தல்

நீதி ஆயோக் கூட்டத்துக்குப் பிறகு பிரதமரை சந்தித்த முதல்வர் விஜய்!

நீதி ஆயோக் கூட்டத்துக்குப் பிறகு பிரதமரை சந்தித்த முதல்வர் விஜய்!

பிரதமர் மோடி தலைமையில் நீதி ஆயோக் கூட்டம்! முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பு!

பிரதமர் மோடி தலைமையில் நீதி ஆயோக் கூட்டம்! முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பு!

நீதி ஆயோக் கூட்டம் : புதுச்சேரி முதல்வா் புறக்கணிப்பு

நீதி ஆயோக் கூட்டம் : புதுச்சேரி முதல்வா் புறக்கணிப்பு

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy