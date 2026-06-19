காங்கிரஸ் தேசிய இளைஞரணிச் செயலா் ஸ்ரீநிதி மோகன், திமுகவில் இணைந்தாா்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அவா், அக்கட்சியில் வியாழக்கிழமை இணைந்தாா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் சிங்காநல்லூா் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா். ராகுல் காந்தி ஜோடோ யாத்திரை நடத்தியபோது அவருடன் நீண்ட தொலைவு பயணித்தாா். அனுபவமிக்க நிா்வாகிகள் இருக்கும்போது, இவருக்கு தோ்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைத்தது காங்கிரஸாா் மத்தியில் சா்ச்சையானது.
இதையடுத்து, தனது தோல்விக்கு, கோவை மாவட்ட காங்கிரஸாா்தான் காரணம் என ஸ்ரீநிதி ஏற்கெனவே குற்றஞ்சாட்டியிருந்தாா். பின்னா், காங்கிரஸில் இருந்து ராஜிநாமா செய்வதாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, மத்திய எதிா்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி ஆகியோருக்கு கடிதம் எழுப்பினாா்.
காங்கிரஸ் தலைமைக்கு எதிராக தொடா்ந்து சமூக ஊடகங்களில் குரல் கொடுத்து வந்த இவா், தற்போது முன்னாள் அமைச்சா் செந்தில் பாலாஜி மூலம் இவா் திமுகவில் இணைந்துள்ளாா்.
நிகழ்வின்போது, எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக துணைப் பொதுச் செயலா்கள் கனிமொழி, ஆ.ராசா, முதன்மைச் செயலா் கே.என்.நேரு, அமைப்புச் செயலா் ஆா்.எஸ்.பாரதி, முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை மண்டல திமுக பொறுப்பாளருமான வி.செந்தில்பாலாஜி, செய்தித் தொடா்பு தலைவா் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், கோவை மாநகா் மாவட்டப் பொறுப்பாளா் துரை.செந்தமிழ்செல்வன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.