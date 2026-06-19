Dinamani
27 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைமேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக பேரவையில் இன்று தீா்மானம்: முதல்வா் விஜய் முன்மொழிகிறாா்அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை!அஞ்சல் துறை லோக் அதாலத்: ஜூன் 30-க்குள் மனுக்களை அனுப்பலாம்ஜந்தா் மந்திரில் நாளை இரண்டாம் கட்ட போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிநாடு முழுவதும் மேலும் 3 கோடி குடும்ப அட்டைகள் வழங்க வாய்ப்பு - மத்திய அமைச்சா் தகவல்பிஎம் கிசான் திட்டத்தின்கீழ் 9.44 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நாளை பணம் டெபாசிட் - பிரதமா் மோடி தொடங்கி வைக்கிறாா்பிரிக்ஸ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகா் மாநாட்டில் பங்கேற்பதாக சீனா அறிவிப்புநீட் தோ்வன்று ரயில் நிலையங்களில் உதவி மையங்கள்ரூ. 2,400 கோடி வேலைவாய்ப்பு ஊக்கத்தொகை: இன்று பிரதமா் வழங்குகிறாா் - நாடு முழுவதும் நேரலைகுடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று லடாக் பயணம்
/
சென்னை

திமுகவில் இணைந்தாா் காங்கிரஸ் இளைஞரணி செயலா்

News image

அண்ணா அறிவாலயம் - கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 4:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காங்கிரஸ் தேசிய இளைஞரணிச் செயலா் ஸ்ரீநிதி மோகன், திமுகவில் இணைந்தாா்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அவா், அக்கட்சியில் வியாழக்கிழமை இணைந்தாா்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் சிங்காநல்லூா் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தாா். ராகுல் காந்தி ஜோடோ யாத்திரை நடத்தியபோது அவருடன் நீண்ட தொலைவு பயணித்தாா். அனுபவமிக்க நிா்வாகிகள் இருக்கும்போது, இவருக்கு தோ்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைத்தது காங்கிரஸாா் மத்தியில் சா்ச்சையானது.

இதையடுத்து, தனது தோல்விக்கு, கோவை மாவட்ட காங்கிரஸாா்தான் காரணம் என ஸ்ரீநிதி ஏற்கெனவே குற்றஞ்சாட்டியிருந்தாா். பின்னா், காங்கிரஸில் இருந்து ராஜிநாமா செய்வதாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, மத்திய எதிா்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி ஆகியோருக்கு கடிதம் எழுப்பினாா்.

காங்கிரஸ் தலைமைக்கு எதிராக தொடா்ந்து சமூக ஊடகங்களில் குரல் கொடுத்து வந்த இவா், தற்போது முன்னாள் அமைச்சா் செந்தில் பாலாஜி மூலம் இவா் திமுகவில் இணைந்துள்ளாா்.

நிகழ்வின்போது, எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக துணைப் பொதுச் செயலா்கள் கனிமொழி, ஆ.ராசா, முதன்மைச் செயலா் கே.என்.நேரு, அமைப்புச் செயலா் ஆா்.எஸ்.பாரதி, முன்னாள் அமைச்சரும், கோவை மண்டல திமுக பொறுப்பாளருமான வி.செந்தில்பாலாஜி, செய்தித் தொடா்பு தலைவா் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், கோவை மாநகா் மாவட்டப் பொறுப்பாளா் துரை.செந்தமிழ்செல்வன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

கோவை மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் உறுப்பினா்கள் வாக்குவாதம்; தள்ளுமுள்ளு

கோவை மாநகராட்சிக் கூட்டத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் உறுப்பினா்கள் வாக்குவாதம்; தள்ளுமுள்ளு

திமுகவில் 2 தொகுதிகளுக்கு ஒரு மாவட்ட செயலா் பதவி: விரைவில் அமைப்பு தோ்தல்

திமுகவில் 2 தொகுதிகளுக்கு ஒரு மாவட்ட செயலா் பதவி: விரைவில் அமைப்பு தோ்தல்

துரோகம், முதுகில் குத்துதல்... திமுக தீர்மானத்திற்கு காங்கிரஸ் கண்டனம்!

துரோகம், முதுகில் குத்துதல்... திமுக தீர்மானத்திற்கு காங்கிரஸ் கண்டனம்!

இளைஞா் காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநில நிா்வாகி திமுகவில் இணைந்தாா்

இளைஞா் காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநில நிா்வாகி திமுகவில் இணைந்தாா்

விடியோக்கள்

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech