சென்னை சேப்பாக்கம் ரயில் நிலையம் அருகே ரூ. 63 கோடியில் 2,042 இருக்கைகளுடன் கட்டப்பட்ட முத்தமிழறிஞா் கலைஞா் அரங்கத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான கருணாநிதி பெயரில் மபெரும் அரங்கம், மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களுக்கான விடுதி கட்டப்படும் என்று கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாநிலக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தாா். மாற்றுத்திறனாளி மாணவ, மாணவியா்களுக்கு மாநிலக் கல்லூரி வளாகத்தில் ரூ. 21.60 கோடியில் கட்டப்பட்ட சிறப்பு விடுதியை கடந்த 2024 டிச.4-ஆம் தேதி முதல்வா் திறந்து வைத்தாா்.
இந்த நிலையில், ரூ. 63 கோடியில் 60,672 சதுர அடி பரப்பளவில் குளிா்சாதன வசதியுடன் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள முத்தமிழறிஞா் கலைஞா் அரங்கத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா். நிா்வாக அலுவலகம், முக்கிய பிரமுகா்கள் அறை, கலைஞா்கள் ஓய்வு அறை, தரைத்தளத்தில் 1,272 பாா்வையாளா்கள், மேல் தளத்தில் 770 பாா்வையாளா்கள் என மொத்தம் 2,042 நபா்கள் அமரக்கூடிய வகையில் இந்த அரங்கம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த விழாவில் ‘உலகம் உங்கள் கையில்’ திட்டத்தின் கீழ் சென்னை மாநிலக் கல்லூரியைச் சோ்ந்த 2,224 மாணவ, மாணவியா்களுக்கு மடிக்கணினிகளை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினாா்.
விழாவில், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அமைச்சா் கே.என்.நேரு, பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு, உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் தயாநிதிமாறன், அண்ணா நகா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.கே.மோகன், துணை மேயா் மகேஷ் குமாா், மாநகராட்சி நிலைக்குழுத் தலைவா் நே. சிற்றரசு, பொதுப்பணித் துறை செயலா் மங்கத் ராம் சா்மா, உயா்கல்வித்துறை செயலாளா் பொ.சங்கா், கல்லூரிக் கல்வி ஆணையா் எ. சுந்தரவல்லி, மாநிலக்கல்லூரி முதல்வா் ராமன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
