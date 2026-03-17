தொடா்ந்து சரியும் தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ரூ.1,17,200-க்கு விற்பனையானது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த வாரம் இறுதி முதல் தொடா்ந்து குறைந்து வருகிறது. வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை விலை பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,17,680-க்கு விற்பனையானது.
இந்தச் சூழலில் செவ்வாய்க்கிழமை விலை மீண்டும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து ரூ.14,650-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ரூ.1,17,200-க்கும் விற்பனையானது.
எனினும் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4 உயா்ந்து ரூ.280-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.4,000 உயா்ந்து ரூ.2.80 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
கடந்த 6 நாள்களுக்கான தங்கம் விலை விவரம்:
நாள் பவுன் விலை (8 கிராம்)
மாா்ச் 12 ரூ.1,19,760 (-ரூ.1,200)
மாா்ச் 13 ரூ.1,19,200 (-ரூ.560)
மாா்ச் 14 ரூ.1,18,080 (-ரூ.1,120)
மாா்ச் 15 ரூ.1,18,080 (மாற்றம் இல்லை)
மாா்ச் 16 ரூ.1,17,680 (-ரூ.400)
மாா்ச் 17 ரூ.1,17,200 (-ரூ.480)
