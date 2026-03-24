சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.5 கோடி கஞ்சா பறிமுதல்
சென்னை விமானநிலையத்தில் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான உயர்ரக கஞ்சாவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா்.
சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமானநிலையத்தில் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான உயர்ரக கஞ்சாவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா்.
புரூனே நாட்டிலிருந்து, சென்னைக்கு ராயல் புரூனே ஏா்லைன்ஸ் விமானத்தில் வந்த சுமாா் 25 வயதுடைய வடமாநில இளைஞரிடம் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்தனா். மேலும், அவரது ஆவணங்களை சரிபாா்த்த போது, அவா் தில்லியிலிருந்து வியட்நாம் நாட்டுக்கு சுற்றுலாப் பயணியாக சென்று விட்டு, வியட்நாமிலிருந்து புரூனே வழியாக சென்னை வந்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதனால் அவா் மீது மேலும் சந்தேகமடைந்த அதிகாரிகள், அவரை தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று அவருடைய உடைமைகளை பரிசோதித்தனா். அப்போது, அவரது சூட்கேசில் நெகிழிகளால் சுற்றப்பட்ட பொட்டலங்களில் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான 5 கிலோ உயர்ரக கஞ்சா இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவற்றை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், அந்த இளைஞரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தினா். அதில், அவா் போதை கடத்தும் கும்பலுக்கு ‘குருவி’-யாக செயல்பட்டதும், அந்த கஞ்சாவை சென்னையில் உள்ள போதைக் கும்பலிடம் ஒப்படைக்க கொண்டு வந்ததும் தெரியவந்தது. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் தொடா்ந்து அந்த இளைஞரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை- திமுக நிா்வாகி கைது: சென்னை அண்ணாநகா் பகுதியைச் சோ்ந்த 13 வயது சிறுமியின் தாய், திருமங்கலம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் திங்கள்கிழமை ஒரு புகாா் அளித்தாா். அதில், தனது மகளிடம், உறவினரான கோடம்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த பரத் (30) என்பவா் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாகவும், அவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கூறியிருந்தாா்.
இதையடுத்து போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் பரத் பல ஆண்டுகளாக அந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்திருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து போலீஸாா், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து பரத்தை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். கைது செய்யப்பட்ட பரத், தியாகராய நகா் மேற்கு பகுதி திமுக வழக்குரைஞா் அணி பகுதி அமைப்பாளராகவும், 139-ஆவது வட்ட திமுக துணை அமைப்பாளராகவும் உள்ளாா்.
மாஞ்சா நூல் விற்பனை-3 போ் கைது: சென்னை கொடுங்கையூா் எழில் நகரைச் சோ்ந்தவா் முகமது ராஷித் (26). சென்னை உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞரான இவா், மோட்டாா் சைக்கிளில் மதுரவாயலில் தாம்பரம் புறவழிச்சாலையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அங்கு காற்றில் பறந்து வந்த மாஞ்சா நூல் முகமது ராஷித் முகத்தை அறுத்தது. இதில் மோட்டாா் சைக்கிளில் இருந்து தவறி விழுந்து முகமது ராஷித் காயமடைந்தாா். இதையடுத்து அவா், கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இது தொடா்பான புகாரில் வானகரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மாஞ்சா நூல் விற்ாக வானகரம் ஓடமா நகரைச் சோ்ந்த பிரெய்ன் ஆண்டனி (22) என்பவரை கைது செய்தனா்.
இவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், விருகம்பாக்கம் சாதிக் பாட்ஷா நகரைச் சோ்ந்த சம்சுதீன் (40) என்பவரிடமிருந்து மாஞ்சா நூல்,பட்டம் வாங்கியிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரது வீட்டில் திங்கள்கிழமை சோதனை நடத்திய போலீஸாா், அங்கிருந்து 350 பட்டங்கள், 5 மாஞ்சா நூல் லொட்டாய்கள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து, சம்சுதீனை கைது செய்தனா்.
இதேபோல சாலிகிராம் மஜித் நகரைச் சோ்ந்த அசோக்குமாா் (47) என்பவரையும் மாஞ்சா நூல் விற்ாக போலீஸாா் கைது செய்தனா். இவரிடமிருந்து 99 பட்டங்கள், 1 மாஞ்சா நூல் லொட்டாய் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டன.
விசாரணையில் இந்த கும்பல், கா்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு,ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூா் ஆகிய இடங்களில் இருந்து மொத்தமாக பட்டம், மாஞ்சா நூல் ஆகியவற்றை வாங்கி வந்து, இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக ஊடகங்கள் மூலம் சென்னையில் விற்றது தெரியவந்தது. இது தொடா்பாக போலீஸாா், மேலும் விசாரணை செய்கின்றனா்.
ஏலம்போன வீட்டை குத்தகைக்கு விட்டு மோசடி செய்தவா் கைது: கடலூரைச் சோ்ந்தவா் தீபக் (29). இவா், 2024-ஆம் ஆண்டு சென்னையில் வாடகைக்கு வீடு தேடிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது தரகா் மூலம் முகப்போ் மேற்கு, வள்ளலாா் தெருவைச் சோ்ந்த ராஜகோபாலன் (59) என்பவரது அறிமுகம் கிடைத்தது. அவா், முகப்போ், பன்னீா் நகரில் தனக்கு சொந்தமான அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு உள்ளதாகவும், அந்த வீட்டை ரூ.20 லட்சத்துக்கு குத்தகைக்கு தருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதையடுத்து, ரூ.20 லட்சத்துக்கு குந்தகை ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. தீபக் பணத்தை ராஜகோபாலனிடம் கொடுத்துள்ளாா். இதன் விளைவாக கடந்த 2024 ஜூன் மாதம் முதல் தீபக் அந்த வீட்டில் குத்தகைக்கு வசித்துள்ளாா்.
இந்நிலையில் அந்த வீட்டில் குடியேறிய சில நாள்களில் நீதிமன்றத்திலிருந்து வீட்டை காலி செய்து ஒப்படைக்கும்படி ஜப்தி நோட்டீஸ் வந்துள்ளது. ராஜகோபாலன் 2017-ஆம் ஆண்டு அந்த வீட்டை தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் அடமானம் வைத்து பெற்ற சுமாா் ரூ.78 லட்சம் கடனை செலுத்தாததும், சம்பந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனம் ராஜகோபாலனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியும் பணம் செலுத்தாமல் இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும், நிதி நிறுவனம் ஏலத்தில் விட்ட வீட்டை, ஏலத்தில் எடுத்த நிறுவனம், நீதிமன்றம் மூலம் வீட்டை ஜப்தி செய்ய நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்ததும் தீபக்குக்கு தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, தீபக், அந்த வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டாா். வீட்டை காலி செய்த தீபக், தான் கொடுத்த குத்தகை பணத்தை திருப்பித் தரக்கேட்டும் ராஜகோபாலன் பணத்தை கொடுக்காமல் இழுத்தடித்தாா்.
இதையடுத்து தீபக் அளித்த புகாரின்பேரில் நொளம்பூா் போலீஸாா் தலைமறைவாக இருந்த ராஜகோபாலனை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
காா் மோதி 5 போ் காயம்: சென்னை புதுப்பேட்டையை சோ்ந்தவா் கோடீஸ்வரன் (33). இவா், திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு ராஜீவ்காந்தி சாலையில் சோழிங்கநல்லுாா் நோக்கி மொபெட்டில் சென்று கொண்டிருந்தாா். துரைப்பாக்கம் சென்றபோது பின்னால் வேகமாக வந்த ஒரு காா், அவரது மொபெட்டின் மீது மோதியது. அதன் பின்னரும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வராத அந்த காா், அங்கு சென்று கொண்டிருந்த 4 இரு சக்கர வாகனங்கள் மீது மோதின.
விபத்து ஏற்படுத்திய பின்னரும் அந்த காா் நிற்காமல் சென்றது. இதைப் பாா்த்த பொதுமக்கள், அந்த காரை விரட்டிச் சென்று பிடித்து, அதனை ஓட்டி வந்த நபரை பிடித்து போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா். விபத்தில் கோடீஸ்வரன் உள்பட 5 போ் காயமடைந்தனா். ஆனால் கோடீஸ்வரன் பலத்த காயங்களுடன் இருந்ததால், மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இது தொடா்பாக அடையாறு போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சோழிங்கநல்லூரைச் சோ்ந்த மென்பொறியாளா் பாஸ்கரன் (47) என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
