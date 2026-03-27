காலமானாா் டி.புருஷோத்தமன்
தினமணி நாளிதழின் முன்னாள் தலைமை உதவி ஆசிரியா் டி.புருஷோத்தமன் (74) வியாழக்கிழமை (மாா்ச் 26) காலமானாா்.
Updated On :27 மார்ச் 2026, 7:20 pm
இவா் கடந்த 1988 -ஆம் ஆண்டு தினமணியில் பணியில் சோ்ந்தாா். தலைமை உதவி ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வந்த டி.புருஷோத்தமன், கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றாா். சென்னை பள்ளிக்கரணையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வியாழக்கிழமை காலமானாா்.
அவருக்கு மனைவி பு.விஜயலட்சுமி மற்றும் மகள்கள் பு.பாரதி, பு.சாருமதி ஆகியோா் உள்ளனா். அவரது இறுதிச் சடங்கு பள்ளிக்கரணையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. தொடா்புக்கு: 98412 21929.
தொடர்புடையது
