சென்னையிலிருந்து இயக்கப்படும் வடமாநில ரயில் பாதைகள் மாற்றம்

சென்னையில் இருந்து வடமாநிலங்களுக்கு இயக்கப்படும் விரைவு ரயில்கள் வரும் ஜூன் 18 முதல் 21-ஆம் தேதி வரை வழக்கமான பாதையில் செல்லாமல் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே மண்டலம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: அரக்கோணம் பணிமனையில் தண்டவாள தொழில்நுட்பப் பணிகள் வரும் 26 முதல் ஜூன் 21-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன. இதன் காரணமாக சில விரைவு ரயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படவுள்ளன.
சென்னை எழும்பூரில் இருந்து வரும் ஜூன் 19-ஆம் தேதி காலை 6.35 மணிக்குப் புறப்பட்டு மும்பை செல்லும் சிஎஸ்எம்டி விரைவு ரயில் (எண்: 22158) வழக்கமான பாதையில் செல்லாமல், காட்பாடி, பாகலலா திருப்பதி மற்றும் ரேணிகுண்டா வழியாக இயக்கப்படும். சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து ஜூன் 20 மாலை 3.50 மணிக்குப் புறப்பட்டு ஹூப்ளி செல்லும் விரைவு ரயில் (எண்: 17314) வழக்கமான பாதையில் செல்லாமல் அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலாா்பேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம், தா்மாவரம், குண்டக்கல் வழியாகச் செல்லும்.
சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து ஜூன் 20 மாலை 4.35 மணிக்குப் புறப்படவேண்டிய திருப்பதி விரைவு ரயில் (எண்: 16203) செங்கற்பட்டிலிருந்து மாலை 4 மணிக்கு புறப்பட்டு செல்லும். அந்த ரயில் பெரம்பூா், திருவள்ளூா், அரக்கோணத்தில் நிற்காது.
ஜூன் 21 மாலை 4.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படவேண்டிய திருப்பதி விரைவு ரயில் (எண்: 16203) திருத்தணியில் இருந்து மாலை 6 மணிக்குப் புறப்பட்டு திருப்பதிக்கு செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
