சென்னை

சென்னை ஐஐடி-யில் தொழில் துறை திறன்களை வளா்க்கும் படிப்புகள் அறிமுகம்

பல்வேறு துறைகளில், தொழில்துறைக்குத் தேவையான திறன்களை வழங்கும் வளாகம் சாராத புதிய பாடப் பிரிவுகள் சென்னை ஐஐடியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

இது குறித்து சென்னை ஐஐடி டீன் (பாடப்பிரிவுகள்) பிரதாப் ஹரிதாஸ் கூறியதாவது: நிகழ் கல்வியாண்டு (2026-27) இளநிலை, முதுநிலை படிப்புகளில் வளாகம் சாராத புதிய பாடப் பிரிவுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படிப்புகள் இணையம் வாயிலாக வழங்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில், புதிய நான்கு ஆண்டு பி.எஸ். கணிதம் பாடத் திட்டத்தில் மாணவா்கள் கூடுதலாக ஓராண்டு படித்து, ஒருங்கிணைந்த பி.எஸ்.-எம்.எஸ். பட்டத்தைப் பெறும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.

இதில் சேரும் மாணவா்கள், கிரிப்டோகிராபி, கணக்கீட்டு கணிதம், குவாண்டிடேடிவ் ஃபைனான்ஸ், நிதிப் பொறியியல், ஆக்சுவரிகள், தரவுப் பகுப்பாய்வு, ஏஐ அடிப்படையிலான உற்பத்தி - தரப் பொறியியல் தொடா்பான விருப்பப் பாடங்களைத் தோ்ந்தெடுக்கும் வசதி உள்ளது.

நிகழாண்டு அறிமுகப்படுத்தப்படும் பிற புதிய கல்வி, பாடத் திட்டங்களை நிறுவனத்தின் இணையத்தில் பாா்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

