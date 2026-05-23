10 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு

தமிழகத்தில் சனிக்கிழமை (மே 23) 10 மாவட்டங்களிலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை 19 மாவட்டங்களிலும் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து வானிலை மையம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சியிலிருந்து குமரிக்கடல் வரை கேரளம் மற்றும் தென் தமிழக பகுதிகள் வழியாக வளிமண்டல காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது.
அதன்காரணமாக, சனிக்கிழமை (மே 23) நீலகிரி, ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூா், வேலூா், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வட தமிழகம், தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதேபோல், மே 24 முதல் மே 26 வரை தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
கனமழை: தொடா்ந்து, மே 24-இல் நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, திருப்பூா், சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூா், வேலூா், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூா், திருச்சி, நாமக்கல், கரூா், திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களிலும், மே 25-இல் கோவை, திருப்பூா், நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களிலும், மே 26-இல் கோவை, நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களிலும் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
16 இடங்களில் வெயில் சதம்: தமிழகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை பகல் நேரத்தில் அதிகபட்சமாக ஈரோட்டில் 106.52 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது. மேலும், வேலூா் - 106.36, மீனம்பாக்கம் (சென்னை) - 105.44, திருத்தணி - 104.4, மதுரைநகரம் - 103.64, திருச்சி - 103.46, மதுரைவிமானநிலையம் - 102.92, நுங்கம்பாக்கம் (சென்னை) - 102.56, பரமத்திவேலூா், தஞ்சாவூா் - (தலா) 102.2, பரங்கிப்பேட்டை - 101.84, நாமக்கல், நாகை - (தலா) 100.76, பாளையங்கோட்டை - 100.58, தூத்துக்குடி - 100.4, கடலூா் - 100.22 டிகிரி என மொத்தம் 16 இடங்களில் வெயில் சதமடித்துள்ளது. சென்னை மற்றும் புகா் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை பகலில் அதிகபட்சமாக 105 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரை வெப்பம் பதிவானது. தொடா்ந்து, மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
மீனவா்களுக்கான எச்சரிக்கை: சனிக்கிழமை முதல் மே 26 வரை தென் தமிழக கடலோரப் பகுதிகள், மன்னாா் வளைகுடா, குமரிக்கடல், வங்கக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 60 கிலோ மீட்டா் வேகத்தில் வீசக்கூடும். இதனால், மீனவா்கள் இப்பகுதிகளுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.