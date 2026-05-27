சென்னை

சாலையோர கடைகளை முறைப்படுத்த வியாபாரிகள் கோரிக்கை

சாலையோரக் கடைகளால் நிரந்தரமாகக் கடை வைத்துள்ள வியாபாரிகள் பாதிக்கப்படுவதைத் தவிா்க்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருக்கு வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

கோப்புப்படம்.

Updated On :27 மே 2026, 4:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இதுதொடா்பாக, பாண்டி பஜாா் வியாபாரிகள் சங்கத்தின் சாா்பில் மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது. பின்னா், சங்கத்தின் நிா்வாக அலுவலா் இ.குப்புதாஸ் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

சென்னை தியாகராய நகா் பிரதான சாலையான பாண்டி பஜாரில் சுமாா் 200 நிரந்தரக் கடைகள் உள்ளன. கடைகளின் உரிமையாளா்கள் அரசு விதிமுறைப்படி மாநகராட்சியிடம் உரிமம் பெற்று விதிகளைப் பின்பற்றி செயல்பட்டு வருகின்றனா். ஏற்கெனவே 40 அடி அகலமிருந்த அந்தப் பகுதி சாலை பொலிவுறு நகா் திட்டத்தால் பயணிகள் நடைபாதை அதிகப்படுத்தப்பட்டு, சாலை அகலம் குறுகியதாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து ஏராளமான கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், நிரந்தரமாகக் கடை நடத்துவோருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே, மாநகராட்சி ஆணையா் தலையிட்டு நிரந்தரமாகக் கடை வைத்திருப்போா் பாதிக்காத வகையில் சாலையோரக் கடைகளை முறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.

வேலூா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம்

