Dinamani
பெங்களூரு அபார வெற்றி..! இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியதுதிருச்சி கிழக்கு உள்பட தாராபுரம், மதுராந்தகம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் என 5 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!உசிலம்பட்டி: மின்னல் தாக்கி 3 கூலித் தொழிலாளிகள் பலிதொகுதி நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தேன் : இசக்கி சுப்பையா விளக்கம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களால் தவெக நம்பகத்தன்மை கெடும்: திருமாவளவன் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!
/
சென்னை

சிறுநீா்ப் பாதை குறைபாடு: 3 வயது குழந்தைக்கு ரோபோடிக் சிகிச்சை

பிறவியிலேயே சிறுநீா்ப் பாதை குறைபாட்டுக்குள்ளான 3 வயது குழந்தைக்கு ரோபோடிக் நுட்பத்தில் சிகிச்சை அளித்து சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் முருகன் மருத்துவமனை மருத்துவா்கள் குணப்படுத்தியுள்ளனா்.

News image

சிகிச்சை - கோப்புப்படம்.

Updated On :27 மே 2026, 1:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிறவியிலேயே சிறுநீா்ப் பாதை குறைபாட்டுக்குள்ளான 3 வயது குழந்தைக்கு ரோபோடிக் நுட்பத்தில் சிகிச்சை அளித்து சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் முருகன் மருத்துவமனை மருத்துவா்கள் குணப்படுத்தியுள்ளனா்.

இதுதொடா்பாக மருத்துவமனை நிா்வாகிகள் கூறியதாவது:

சிறுநீா் வெளியேறுவதில் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிா்கொண்ட 3 வயது குழந்தை, முருகன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டது. பரிசோதனையில் அக்குழந்தைக்கு கருவிலேயே இடது சிறுநீரகம் செயல்படவில்லை என்பதும், அதன் விளைவாக அதிலிருந்து சிறுநீா்ப்பைக்கு செல்ல வேண்டிய சிறுநீா், நேரடியாக பிறப்புறுப்புக்குள் சேகரமாவதும் தெரியவந்தது.

இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கும் இப்பிரச்னையுடன் இருந்த அக்குழந்தைக்கு ரோபோடிக் நுட்பத்தில் நுண் துளையிட்டு பாதிக்கப்பட்ட சிறுநீரகம் மற்றும் யூரித்ரா (சிறுநீா்ப் பாதை) ஆகியவை துல்லியமாக அகற்றப்பட்டன.

ஒரு மணி நேரம் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த சிகிச்சையில் அதிக ரத்தப்போக்கோ, இடா் வாய்ப்புகளோ இல்லை. இதன் பயனாக சிகிச்சை நிறைவடைந்த 24 மணி நேரத்திலேயே அக்குழந்தை நலம் பெற்று வீடு திரும்பியது.

மருத்துவா்கள் ராகுல், சபரி, காா்த்திகேயன் ஆகியோா் அடங்கிய குழு இந்த சிகிச்சையை திறம்பட மேற்கொண்டதாக மருத்துவமனை நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

சிறுவனுக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை: ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மருத்துவமனை சாதனை

சிறுவனுக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை: ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மருத்துவமனை சாதனை

நெல்லை அரசு மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு மாற்றம்

நெல்லை அரசு மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு மாற்றம்

முதியவருக்கு ஒரே நேரத்தில் இருவேறு இதய சிகிச்சை

முதியவருக்கு ஒரே நேரத்தில் இருவேறு இதய சிகிச்சை

தீக்காயமடைந்த பச்சிளங்குழந்தை: உயா் சிகிச்சை மூலம் காப்பாற்றிய மருத்துவா்கள்

தீக்காயமடைந்த பச்சிளங்குழந்தை: உயா் சிகிச்சை மூலம் காப்பாற்றிய மருத்துவா்கள்

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK