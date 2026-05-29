Dinamani
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதித் தோ்வு: வினேஷ் போகத்துக்கான அனுமதியை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுராணுவ வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை: இந்திய ராணுவத்துடன் ஏா் இந்தியா ஒப்பந்தம்கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் பிஎஸ்என்எல் வருவாய் ரூ.25,000 கோடியாக அதிகரிப்பு!அதிமுக விவகாரத்தில் ஓரிரு நாளில் முடிவு: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சிபத்தாம் வகுப்பு: மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புமாநிலக் கட்சிகளின் வருவாய் 2024-25-இல் 52% சரிவு: ஏடிஆா் அறிக்கையில் தகவல்தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா்போா்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: அமெரிக்கா-ஈரான் உடன்பாடு?உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வு நடைமுறை: 6 மாதங்களில் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவுசாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்
/
சென்னை

தோ்தல் பிந்தைய கூட்டணியில் உடன்பாடு இல்லை: க.கிருஷ்ணசாமி

News image

கிருஷ்ணசாமி - எக்ஸ்

Updated On :29 மே 2026, 4:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பதவி லாபத்துக்காக அமைக்கப்படும் தோ்தல் பிந்தைய கூட்டணியில் உடன்பாடு கிடையாது என புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவா் டாக்டா் க.கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:

தோ்தல் பிரசாரங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதுபோல, சமூக ஊடகங்களுக்கும் தோ்தல் ஆணையம் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும். ஆண்டுக்கு 6 இலவச எரிவாயு உருளைகள், பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2,500 உரிமைத் தொகை, அண்ணன் சீா், தாய்மாமன் சீா் உள்ளிட்ட தவெகவின் வாக்குறுதிகளை அரசு உடனடியாகச் செயல்படுத்த வேண்டும்.

தமிழகத்தில் அண்மைக்காலமாக சுமாா் 20-க்கும் மேற்பட்ட குற்றச்சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரசு அறிவிப்பின்படி 717 மதுக்கடைகளும் முழுமையாக மூடப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கை உறுதிசெய்ய உடனடியாக பூரண மதுவிலக்கை அரசு அமல்படுத்த வேண்டும்.

பதவிக்காக தோ்தல் பிந்தைய கூட்டணி அமைப்பது மற்றும் மாற்று கட்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களைப் பிரித்து அவா்களது ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைப்பதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது என்றாா் டாக்டா் க.கிருஷ்ணசாமி.

தொடர்புடையது

தோ்தல் தோல்வியை ஆராய அதிமுக பொதுக் குழுவை கூட்ட வேண்டும்: எஸ்.பி.வேலுமணி

தோ்தல் தோல்வியை ஆராய அதிமுக பொதுக் குழுவை கூட்ட வேண்டும்: எஸ்.பி.வேலுமணி

பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும்: க.கிருஷ்ணசாமி

பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும்: க.கிருஷ்ணசாமி

தோ்தல் ஆணையம் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும்! - க. கிருஷ்ணசாமி

தோ்தல் ஆணையம் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும்! - க. கிருஷ்ணசாமி

மாநில உரிமையை பாதிக்காத தொகுதி மறுவரையறை தேவை: டாக்டா் க. கிருஷ்ணசாமி

மாநில உரிமையை பாதிக்காத தொகுதி மறுவரையறை தேவை: டாக்டா் க. கிருஷ்ணசாமி

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK