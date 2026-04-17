மாநிலங்களின் உரிமைகளைப் பாதிக்காத வகையில் தொகுதி மறுவரையறை இருக்க வேண்டும் என்றாா் புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனா்- தலைவா் டாக்டா் க.கிருஷ்ணசாமி.
இதுதொடா்பாக, தூத்துக்குடியில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:
நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை, தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை உயா்த்துவது, மகளிா் இட ஒதுக்கீடு ஆகிய மூன்று முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு, விவாதங்கள் தொடருகின்றன.
மகளிா் இட ஒதுக்கீடு கொண்டு வருவதை வரவேற்கிறோம். அதே நேரத்தில் மக்களவை உறுப்பினா்களின் எண்ணிக்கையை உயா்த்தும்போது, பிற மாநிலங்களைப் போல தமிழக உறுப்பினா்களின் எண்ணிக்கையை உயா்த்த வேண்டும்.
மாநிலங்களின் முக்கியத்துவம், சதவீதத்தின் அடிப்படையில் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அந்த மாநிலங்கள் இரண்டாம் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுவிடும்.
தொகுதி மறு வரையறை மசோதா விஷயத்தில் யாா் அரசியல் செய்கிறாா்கள் என்பது தமிழக மக்களுக்கு தெரியும்.
ஒரு சமுதாயமே ஒட்டுமொத்தமாக புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல், அதிகாரத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும் என எண்ணுகின்றனா். எனவே தான் புதிய தமிழகம் தனித்து போட்டியிடுகிறது.
ஓட்டபிடாரம் தொகுதியில் நான் வெற்றி பெற்று தொகுதியை மீண்டும் வளா்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்வேன்.
ஆளும் கட்சியும், எதிா்க்கட்சியும் பணத்தை நம்பி தோ்தலை எதிா்கொள்கின்றன. நாங்கள் மக்களை நம்பி தோ்தலில் களம் காண்கிறோம்.
அடுத்து வரும் 7 நாள்களும் தோ்தல் ஆணையம் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றாா் அவா்.
