Dinamani
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதித் தோ்வு: வினேஷ் போகத்துக்கான அனுமதியை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுராணுவ வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை: இந்திய ராணுவத்துடன் ஏா் இந்தியா ஒப்பந்தம்கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் பிஎஸ்என்எல் வருவாய் ரூ.25,000 கோடியாக அதிகரிப்பு!அதிமுக விவகாரத்தில் ஓரிரு நாளில் முடிவு: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சிபத்தாம் வகுப்பு: மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புமாநிலக் கட்சிகளின் வருவாய் 2024-25-இல் 52% சரிவு: ஏடிஆா் அறிக்கையில் தகவல்தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா்போா்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: அமெரிக்கா-ஈரான் உடன்பாடு?உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வு நடைமுறை: 6 மாதங்களில் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவுசாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்
/
சென்னை

ரூ.16 லட்சம் மோசடி: மூவா் கைது

News image

சித்திரிப்பு

Updated On :29 மே 2026, 5:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் ரூ.16 லட்சம் மோசடி செய்ததாக 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

கொளத்தூா் சாஸ்திரி நகா் 2-ஆவது பிரதான சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சீ.விஜயகுமாா் (43). இவா், தங்க நகைகளை அடகு பெற்று பணம் வழங்கும் நிறுவனத்தில் முகவராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இவருக்கு, அவரது வங்கி மேலாளா் மூலம் திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரத்தைச் சோ்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் (41) என்பவா் அறிமுகமானாா். ராதாகிருஷ்ணன் தனக்குச் சொந்தமான நகைகள் தியாகராய நகரில் உள்ள தனியாா் வங்கியில் ரூ.40.06 லட்சத்துக்கு அடகு வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அந்த நகைகளை மீட்டு, விஜயகுமாா் வேலை செய்யும் நிறுவனத்தில் அடகு வைக்க வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளாா். அதற்குரிய கட்டணம், வட்டியைச் செலுத்துவதாக ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவாதம் கொடுத்தாராம்.

இதையடுத்து விஜயகுமாா், தியாகராய நகரில் உள்ள தனியாா் வங்கியில் உள்ள ராதாகிருஷ்ணனின் நகைகளை மீட்பதற்குரிய நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டாா். இதற்காக கடந்த 18-ஆம் தேதி அந்த வங்கிக்கு விஜயகுமாா் சென்று, வங்கி கணக்கில் ரூ.40.06 லட்சத்தைச் செலுத்தினாா். பணம் செலுத்திய தகவலை தெரிவிக்க விஜயகுமாா், ராதாகிருஷ்ணனை கைப்பேசி மூலம் தொடா்பு கொண்டபோது, ராதாகிருஷ்ணன் கைப்பேசி அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும், நகைகளை மீட்பதற்காக ராதாகிருஷ்ணனின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்ட பணத்தில் ரூ.16 லட்சம் வேறு நபரின் வங்கிக் கணக்கு உடனடியாக மாற்றப்பட்டிருந்தது.

வங்கிக் கணக்கில் இருந்த பணம் மோசடி செய்யப்பட்டதையடுத்து, விஜயகுமாா், அந்த தனியாா் வங்கியில் முறையிட்டு, ராதாகிருஷ்ணன் வங்கி கணக்கில் இருந்த மீதி தொகையான ரூ.24.06 லட்சத்தை முடக்கினாா். பண மோசடி செய்த ராதாகிருஷ்ணன், அவரது கூட்டாளிகள் குறித்து மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.

அதன் பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து ராதாகிருஷ்ணன், அவரது கூட்டாளிகள் திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரத்தைச் சோ்ந்த தீபக் (35), சென்னை பிராட்வே பகுதியைச் சோ்ந்த அசன் அலி (57) ஆகிய 3 பேரையும் புதன்கிழமை கைது செய்தனா். இந்த வழக்குத் தொடா்பாக மேலும் சிலரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

தனியாா் நிறுவன ஊழியரிடம் இணைய வழியில் ரூ. 7.45 லட்சம் மோசடி

தனியாா் நிறுவன ஊழியரிடம் இணைய வழியில் ரூ. 7.45 லட்சம் மோசடி

தனியாா் நிறுவன ஓய்வு பெற்ற மேலாளரிடம் இணைய வழியில் ரூ.17.49 லட்சம் மோசடி

தனியாா் நிறுவன ஓய்வு பெற்ற மேலாளரிடம் இணைய வழியில் ரூ.17.49 லட்சம் மோசடி

வங்கியில் ரூ. 8.74 லட்சம் முறைகேடு: கிளை மேலாளா் மீது வழக்கு

வங்கியில் ரூ. 8.74 லட்சம் முறைகேடு: கிளை மேலாளா் மீது வழக்கு

தேவை மனித நேயம்!

தேவை மனித நேயம்!

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK