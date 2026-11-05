மது போதையில் ஆட்டோ ஓட்டி விபத்து: முதியவா் உயிரிழப்பு
வடபழனியில் மதுபோதையில் ஆட்டோவை ஓட்டியதால் ஏற்பட்ட விபத்தில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்
வடபழனியில் மதுபோதையில் ஆட்டோவை ஓட்டியதால் ஏற்பட்ட விபத்தில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
வடபழனி என்எஸ்கே சாலை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கோ.செளக்கராஜ் (63). இவா், வடபழனி ஆற்காடு சாலையில் உள்ள ஒரு திரையரங்கு அருகே நடந்து சென்றபோது, திடீரென தறிக்கெட்டு ஓடிய ஆட்டோ, செளக்கராஜ் மீது மோதியது. இதில், அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த பாண்டி பஜாா் போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று, சடலத்தை மீட்டு ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இது தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், ஆட்டோவை ஓட்டி வந்த வடபழனி பகுதியைச் சோ்ந்த மு.அன்பரசன் (39) என்பவரை பிடித்து விசாரணை செய்தனா்.
இதில், அன்பரசன் மதுபோதையில் ஆட்டோவை ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்தியது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் அன்பரசனை கைது செய்தனா்.
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