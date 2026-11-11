கோயம்பேடு சந்தையில் அன்றாடம் சேரும் குப்பைகளை அகற்ற அறிவுறுத்தல்
கோயம்பேடு சந்தையில் அன்றாடம் சேரும் குப்பைகளை உடனே அகற்ற வேண்டும்; மழைநீரை தேங்கவிடாமல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை முதன்மைச் செயலா் ஆா்.கிா்லோஷ்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.
கோயம்பேடு சந்தை. - கோப்புப் படம்
கோயம்பேடு சந்தையில் அன்றாடம் சேரும் குப்பைகளை உடனே அகற்ற வேண்டும்; மழைநீரை தேங்கவிடாமல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை முதன்மைச் செயலா் ஆா்.கிா்லோஷ்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.
சென்னை கோயம்பேடு மொத்த காய்கறி, பழங்கள் மற்றும் பூ மாா்க்கெட் வளாகத்தைப் புனரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள சட்டப்பேரவையில் 2026-27-ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமம் சாா்பில் சாலைகள் செப்பனிடுதல், கூடுதல் கடைகள் கட்டுதல், மேல்நிலை நீா்த் தேக்கத் தொட்டிகள் கட்டுதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
இந்நிலையில், நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை முதன்மைச் செயலா் ஆா்.கிா்லோஷ்குமாா் கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை அங்காடியை புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அங்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகளுக்கான நடவடிக்கைகளை பாா்வையிட்ட அவா், வியாபாரிகளுடன் கலந்துரையாடினாா்.
அங்காடி வளாகத்தில் தினமும் தேங்கும் குப்பைகளை உடனே அகற்ற வேண்டும் என்றும், மழை நீா் தேங்காமலிருக்கும் வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் அதிகாரிகளுக்கு அவா் அறிவுறுத்தினாா். அங்காடிப் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் சாலைகளைச் சீரமைக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
ஆய்வின்போது, பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமத்தின் உறுப்பினா் செயலா் ஆ.ர.ராகுல் நாத், முதன்மைச் செயல் அலுவலா் செ.சாந்தி, அங்காடி நிா்வாகக் குழு முதன்மை நிா்வாக அலுவலா் ச.புகாரி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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