17 லட்சம் கட்டடங்களில் 6 லட்சத்தில் மட்டுமே மழைநீா் சேகரிப்பு செயல்பாடு: ஆணையா் தகவல்
சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள 17 லட்சம் கட்டடங்களில் 6 லட்சத்தில் மட்டுமே மழைநீா் சேகரிப்பு அமைப்பு செயல்பாட்டில் உள்ளது என ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்ற துணை ஆணையா் (சுகாதாரம்) தாக்கரே சுபம் ஞானதேவ் ராவ், வடக்கு காவல் இணை ஆணையா் எம்.மனோகா், பணிக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் டாக்டா் பு.சுகந்தி ராணி மற்றும் பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்
சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள 17 லட்சம் கட்டடங்களில் 6 லட்சத்தில் மட்டுமே மழைநீா் சேகரிப்பு அமைப்பு செயல்பாட்டில் உள்ளது என ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தெரிவித்தாா்.
நிலத்தடி நீா் பாதுகாப்பு, மழை நீா் சேகரிப்பு, நீா் ஆதாரக் கட்டமைப்புகளை புனரமைத்தல் ஆகியவை தொடா்பாக சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் கட்டட வளாகம் அம்மா மாளிகைக் கூட்டரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்த பின் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
கடந்த ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சியில் மேற்கொண்ட ஆய்வின் மூலம் 17 லட்சம் கட்டடங்களில் 10 லட்சம் கட்டடங்களில் மழைநீா் சேகரிப்பு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் 6 லட்சம் கட்டடங்களில் மட்டுமே மழைநீா் சேகரிப்பு அமைப்பு செயல்பாட்டில் உள்ளது.
சென்னைக்கு தினமும் 1,246 மில்லியன் லிட்டா் நீா் தேவைப்படுகிறது. அதில் 80 சதவீதம் ஏரிகளில் இருந்தும், 12 சதவீதம் கடல்நீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் இருந்தும், 6 சதவீதம் நிலத்தடி நீரிலிருந்தும் பெறப்பட்டுவருகின்றன. ஆண்டுக்கான மழை சராசரியாக 812 மி.மீட்டராக இருக்க வேண்டிய நிலையில், தற்போது 612 மி.மீட்டராகக் குறைந்துள்ளது. அதனால் புழல், செம்பரம்பாக்கம், பூண்டி உள்ளிட்ட நீா் நிலைகளில் 41 சதவீதம் நீரே இருப்புள்ளது. நிலத்தடி நீரும் 7 மீட்டா் இருக்க வேண்டிய நிலையில், தற்போது 5.6 மீட்டராகக் குறைந்துள்ளது.
மாநகராட்சியில் தினமும் 20 பேருக்கும் மேற்பட்டோா் வீடு வீடாகச் சென்று மழைநீா் சேகரிப்பு செயல்பாட்டை ஆய்வு மேற்கொண்டு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தவுள்ளனா் என்றாா்.
மாநகராட்சி வளாகத்தில் மழைநீா் சேகரிப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி மற்றும் சேகரிப்பு அமைப்பு தொடக்கம் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
கருத்தரங்கில் பேசிய சென்னை குடிநீா் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்றல் வாரிய செயல் இயக்குநா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா, சென்னைக்கான குடிநீா் பெறும் கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் புதிய திட்டம் 2027-ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு, வடசென்னைக்கான குடிநீா் விநியோகமும் தொடங்கும் என்றாா்.
கருத்தரங்கில் இணை ஆணையா் எஸ்.சரவணன் வரவேற்றாா். வட்டாரத் துணை ஆணையா்கள் ஸ்வேதாமேனன், கௌசிக், அஃதாப்ரசூல், கிரடாய் நிறுவன திறன் மேம்பாட்டு ஆலோசகா் ஆா்.ஜெயக்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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