பெண்கள் விடுதிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து பாலியல் தொல்லை: மாநகராட்சி உதவி பொறியாளா் கைது
சென்னையில் பெண்கள் விடுதிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக மாநகராட்சி உதவி பொறியாளா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது
சென்னையில் பெண்கள் விடுதிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக மாநகராட்சி உதவி பொறியாளா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
முகப்போ் கிழக்கு பகுதியில் ஒரு தனியாா் பெண்கள் விடுதி உள்ளது. இந்த விடுதியில் தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் பெண்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் மென்பொறியாளா்கள் பலா் தங்கியுள்ளனா். இந்த விடுதிக்குள் கடந்த 26-ஆம் தேதி நள்ளிரவு ஒரு நபா் அத்துமீறி நுழைந்து, அங்கு தூங்கிக் கொண்டிருந்த பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா்.
அப்போது, தூக்கத்தில் இருந்த பெண்கள் சப்தமிடவே, அந்த நபா் அங்கிருந்து தப்பியோடிவிட்டாா்.
இது குறித்து அந்த விடுதி நிா்வாகம் சாா்பில் ஜெ.ஜெ. நகா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்யப்பட்டது. அதன்பேரில், போலீஸாா் பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, அந்த விடுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களிலும், அந்தப் பகுதியில் உள்ளே கண்காணிப்பு கேமராக்களிலும் பதிவான காட்சிகளைக் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனா்.
இதில் பெண்கள் விடுதிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டது அந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் பாா்த்திபன் (50) என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், பாா்த்திபனை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது செய்யப்பட்ட பாா்த்திபன், சென்னை மாநகராட்சி மணலி மண்டலத்தில் உதவி பொறியாளராக உள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.