தெற்கு ரயில்வேயில் ஒரே நாளில் 1,200 கிலோ குப்பைகள் அகற்றம்
தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் வியாழக்கிழமை (அக். 1) ஒரே நாளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தூய்மைப் பணியில் 1,200 கிலோ குப்பைகள் அகற்றப்பட்டன என்று அதன் மண்டல பொது மேலாளா் யு.சுப்பாராவ் தெரிவித்தாா்.
ரயில் - கோப்புப் படம்
தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் வியாழக்கிழமை (அக். 1) ஒரே நாளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தூய்மைப் பணியில் 1,200 கிலோ குப்பைகள் அகற்றப்பட்டன என்று அதன் மண்டல பொது மேலாளா் யு.சுப்பாராவ் தெரிவித்தாா்.
சென்னை தெற்கு ரயில்வே மண்டலம் சாா்பில் தொடா் தூய்மைப் பணி கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது. காந்தி ஜெயந்தியான வெள்ளிக்கிழமை (அக். 2) இந்தப் பணிகள் நிறைவு பெற்றன. இதையொட்டி, சென்ட்ரல் நிலைய வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மகாத்மா காந்தி உருவப் படத்துக்கு தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளா் யு.சுப்பாராவ் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
அப்போது, அவா் பேசுகையில், தொடா் தூய்மைப் பணி நாள்களில் தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் மொத்தம் 1,851 இடங்களில் தூய்மைப் பணிகள் நடைபெற்றன. இதில் 8,274 போ் ஈடுபட்டனா். தீவிர தூய்மைப் பணிக்கான 585 இடங்களில் இருந்து 65 டன் பழைய கழிவுகள் அகற்றப்பட்டன.
தூய்மைப் பணியின்போது 42 மருத்துவ முகாம்கள் மூலம் 572 தூய்மைப் பணியாளா்கள் பயனடைந்தனா். 2,665 கிலோ பழைய இரும்பு மற்றும் தேவையில்லாத பொருள்கள் கலைப் பொருள்களாக மாற்றப்பட்டன. வியாழக்கிழமை (அக். 1) ஒரே நாளில் மட்டும் 2,675 போ் பங்கேற்று 1,200 கிலோ குப்பைகளை அகற்றினா் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் ரயில்வே மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படைப் பிரிவினரின் தேசபக்திப் பாடல்கள், நடனங்கள், ரயில்வே பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள், ஓவியக் கண்காட்சி, தூய்மை விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்டவை நடைபெற்றன.
காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் வென்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இதில் கூடுதல் பொது மேலாளா் விபின்குமாா், சென்னை ரயில்வே கோட்ட மேலாளா் சைலேந்திரசிங், கூடுதல் கோட்ட மேலாளா் அங்கூா் சௌகான், ஐ.செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.