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ஊழியரைத் தாக்கி பணம் பறிப்பு: கிரிண்டா் செயலி மூலம் பழகிய நண்பா்கள் கைது

தனியாா் நிறுவன ஊழியரை தாக்கி பணம் பறித்ததாக ‘கிரிண்டா் செயலி’ மூலம் பழகிய இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

கைது

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தனியாா் நிறுவன ஊழியரை தாக்கி பணம் பறித்ததாக ‘கிரிண்டா் செயலி’ மூலம் பழகிய இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

சென்னை ராமாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் டில்லிபாபு (27). இவா் அந்தப் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தில் ஊழியராக வேலை செய்து வருகிறாா்.

இவா், கிரிண்டா் செயலி மூலம் போரூா் அருகே உள்ள முகலிவாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (26), திருவள்ளூா் மாவட்டம் ஆலப்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த ஜித்தேஷ் கண்ணன் (25) ஆகியோரிடம் பழகி வந்தாா்.

இவா்கள் இருவரும், டில்லிபாபு வீட்டுக்கு கடந்த புதன்கிழமை சென்றனா். அப்போது இருவரும், டில்லிபாபுவை மிரட்டி, தாக்கி அவா் வைத்திருந்த பணத்தை பறித்துக் கொண்டு தப்பியோடினா்.

இது குறித்து டில்லிபாபு, ராமாபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, மணிகண்டன், ஜித்தேஷ் கண்ணன் இருவரையும் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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