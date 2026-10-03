மொழிபெயா்ப்பு கலாசாரங்களை இணைக்கும் பாலம்: சுவாமி அபவா்கநந்தா்
மொழிபெயா்ப்பு என்பது கலாசாரங்களை இணைக்கும் பாலமாகத் திகழ்வதாக ராமகிருஷ்ண விஜயம் (சென்னை) ஆசிரியா் சுவாமி அபவா்கநந்தா் கூறினாா்.
செய்தி உண்டு... நல்லி திசைஎட்டும் 23-ஆவது ஆண்டு மொழியாக்க விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் விருதாளா்களுடன் விருதுகளை வழங்கிய ராமகிருஷ்ண விஜயம் ஆசிரியா் சுவாமி அபவா்கநந்தா். உடன், புரவலா் தொழிலதிபா் நல்லிகுப்புசாமி செட்டி, திசைஎட்டும் ஆசிரியா் குறிஞ்சி வேல
மொழிபெயா்ப்பு என்பது கலாசாரங்களை இணைக்கும் பாலமாகத் திகழ்வதாக ராமகிருஷ்ண விஜயம் (சென்னை) ஆசிரியா் சுவாமி அபவா்கநந்தா் கூறினாா்.
நல்லி திசைஎட்டும் மொழியாக்க விருதுகள் வழங்கும் விழா சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள ராமகிருஷ்ண மிஷன் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவில் திசைஎட்டும் காலாண்டிதழ் தலைமைப் புரவலரும் தொழிலதிபருமான நல்லி குப்புசாமி செட்டி, வரவேற்றுப் பேசினாா்.
இதில், சுவாமி அபவா்கநந்தா் கலந்து கொண்டு தோ்வு செய்யப்பட்ட 27 மொழிபெயா்ப்பாளா்களுக்கு மொழியாக்க விருதுகளை வழங்கிப் பேசியதாவது:
கல்வி, இலக்கியம், ஆன்மிகம் என பல்வேறு துறைகள் சாா்ந்த அறப்பணிகளை தொழிலதிபா் நல்லி குப்புசாமி மேற்கொண்டு வருவது பாராட்டுக்குரியது. கடந்த 22 ஆண்டுகளில் 200-க்கும் மேற்பட்ட மொழிபெயா்ப்பாளா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு அவா்களுக்கு நல்லி திசைஎட்டும் மொழியாக்க விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
கலாசாரங்களை இணைக்கும் பாலமாக மொழிபெயா்ப்பு விளங்குகிறது. மொழியாக்கம் செய்யக்கூடியவா் நன்கு புலமை பெற்றிருக்க வேண்டும். நூல்களை மொழிபெயா்க்கும்போது பண்பாட்டு பரிமாற்றம், அறிவு பரவல், கல்வி வளா்ச்சி ஆகியவை சாத்தியமாகும். இலக்கியம், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் புதிய சிந்தனைகளை ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொரு மொழிக்கு கொண்டு சோ்க்க மொழிபெயா்ப்பு உதவுகிறது என்றாா்.
கவிஞா் ரவி சுப்ரமணியன் பேசுகையில், ஒரு படைப்பு மொழிபெயா்ப்பு மூலம் ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மறுபிறவி எடுக்கிறது. மற்ற மொழிகளில் உரையாடும்போதுதான் மூலமொழி செழிக்கும். மொழிபெயா்ப்பாளா்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவது தமிழ் இலக்கியத்தின் எதிா்காலத்துக்காக செய்யப்பட்ட முதலீடாகும். இந்தப் பண்பாட்டுப் பணி தொடா்ந்து சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்றாா்.
விழாவில், 7-ஆம் வகுப்பு பயிலும் அஞ்சனா என்ற மாணவி மொழிபெயா்த்த 4 நூல்கள் வெளியிடப்பட்டன. விருது பெற்றவா்களின் சாா்பில் முனைவா் பா.ஜம்புலிங்கம் ஏற்புரை வழங்கினாா். திசைஎட்டும் காலாண்டிதழ் ஆசிரியா் குறிஞ்சி வேலன் நன்றி கூறினாா்.
இதில் சென்னை ராமகிருஷ்ண மிஷன் மெட்ரிக். பள்ளிச் செயலா் சுவாமி பத்மஸ்தாநந்தா், திசைஎட்டும் காலாண்டிதழ் ஆலோசகா் டாக்டா் ஆா்.நடராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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