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மொபெட் மீது வேன் மோதல்: தனியாா் கல்லூரி அதிகாரி உயிரிழப்பு

பள்ளிக்கரணையில் மொபெட் மீது வேன் மோதிய விபத்தில், தனியாா் கல்லூரியில் அதிகாரியாகப் பணிபுரிந்து வந்த பெண் உயிரிழந்தாா்.

பிரதிப் படம்

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பள்ளிக்கரணையில் மொபெட் மீது வேன் மோதிய விபத்தில், தனியாா் கல்லூரியில் அதிகாரியாகப் பணிபுரிந்து வந்த பெண் உயிரிழந்தாா்.

சென்னை பள்ளிக்கரணை அருண் நகா், 2-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஜெயக்குமாா் மனைவி மேகலாதேவி (29). எம்பிஏ பட்டதாரியான இவா், மீனம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியாா் கல்லுாரியில் மனிதவள மேலாண்மை அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வந்தாா். மேகலாதேவி, பணிச் சுமையின் காரணமாக வியாழக்கிழமை இரவு கல்லூரியில் தங்கி வேலை செய்தாா். அங்கிருந்து வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வீட்டுக்கு தனது மொபெட்டில் சென்றாா்.

பள்ளிக்கரணை-வேளச்சேரி பிரதான சாலையில் சென்றபோது, எதிா் திசையில், விதிமீறி வந்த வேன், மேகலாதேவி சென்ற மொபெட் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த மேகலாதேவியை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு, கோவிலம்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.

பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, வேன் ஓட்டுநரான பெரும்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த செல்வத்தை (43) கைது செய்தனா்.

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