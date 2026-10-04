சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் வீடுகள், படகுகளில் கருப்புக் கொடி!
சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் வீடுகள், படகுகளில் கருப்புக் கொடி
புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் அறிவிப்புக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் வீடுகள் மற்றும் படகுகளில் கருப்புக் கொடி கட்டி தங்களது எதிா்ப்பைத் தெரிவித்த மீனவா் அமைப்பினா்.
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