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சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் வீடுகள், படகுகளில் கருப்புக் கொடி!

சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் வீடுகள், படகுகளில் கருப்புக் கொடி

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புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் அறிவிப்புக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் வீடுகள் மற்றும் படகுகளில் கருப்புக் கொடி கட்டி தங்களது எதிா்ப்பைத் தெரிவித்த மீனவா் அமைப்பினா்.

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