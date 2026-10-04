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வீட்டு கதவை உடைத்து 15 பவுன் நகைகள் திருட்டு

வீட்டின் கதவை உடைத்து 15 பவுன் நகைகள், 5.2 கிலோ வெள்ளி மற்றும் ரூ.20,000 ஆகியவற்றை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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வீட்டின் கதவை உடைத்து 15 பவுன் நகைகள், 5.2 கிலோ வெள்ளி மற்றும் ரூ.20,000 ஆகியவற்றை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

சென்னை மேற்கு மாம்பலம் பாலகிருஷ்ண தெரு விரிவாக்கத்தில் வசித்து வரும் எம்.வேல்முருகன், அவரது வீட்டின் முன்பக்க பகுதிலேயே நிதி நிறுவனம் நடத்தி வந்துள்ளாா். இந்த நிலையில், வீட்டில் புனரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், கடந்த 3 மாதங்களாக அவரது குடும்பத்துடன் அசோக் நகரில் வசித்து வருகிறாா். ஆனால், நிதி நிறுவனம் அங்கேயே செயல்பட்டு வந்தது.

இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது குறித்து காவல் நிலையத்துக்கு புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்பேரில் போலீஸாா் அங்கு சென்று விரல்ரேகை நிபுணா்கள், மோப்ப நாய்கள் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

வீட்டிலிருந்து 15 பவுன் நகைகள், 5.2 கிலோ வெள்ளி மற்றும் ரூ.20,000 திருடுபோனது தெரிய வந்தது. இது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

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