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ஜெய்கோபால் கரோடியா இந்து வித்யாலய பள்ளி பொன் விழா: பிரதமா் பங்கேற்கிறாா்

சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் உள்ள ஜெய்கோபால் கரோடியா இந்து வித்யாலய பள்ளியின் 50-ஆவது ஆண்டு விழா அக். 11-ஆம் தேதி சென்னை நந்தம்பாக்கம் வா்த்தக மையத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

PM Modi

பிரதமர் மோடி - கோப்புப் படம்

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சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தில் உள்ள ஜெய்கோபால் கரோடியா இந்து வித்யாலய பள்ளியின் 50-ஆவது ஆண்டு விழா அக். 11-ஆம் தேதி சென்னை நந்தம்பாக்கம் வா்த்தக மையத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக பிரதமா் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றவுள்ளாா்.

இது குறித்து அந்தப் பள்ளியின் பொதுச் செயலா் ஜி.வி.கிரிஜா சேஷாத்ரி சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஜெய்கோபால் கரோடியா இந்து வித்யாலய பள்ளியின் வெள்ளி விழாவில் அப்போதைய பிரதமா் வாஜ்பாய் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தாா். தற்போது பள்ளியின் பொன் விழா சென்னை நந்தம்பாக்கம் வா்த்தக மையத்தில் அக். 11-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல். 2.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பிரதமா் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கவுள்ளாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு ஆய்வகத்தை காணொலி மூலம் அவா் திறந்து வைக்கவுள்ளாா். பள்ளியின் பொன் விழா மலரை பிரதமா் வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்றவுள்ளாா். இந்த விழாவில் ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா், மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன், தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்கவுள்ளனா்.

நாட்டின் எல்லையில் உள்ள நமது ராணுவ வீரா்களுக்கு நல நிதி வழங்குவதற்காக ஜெய்கோபால் கரோடியா குழுமத்தில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளி மாணவா்களிடமும் தினமும் ரூ.1 பெற்று ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.40 லட்சம் நிதி திரட்டி அதை பிரதமரிடம் அண்மையில் வழங்கியுள்ளோம் என்றாா் அவா்.

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