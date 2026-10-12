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அரசு முத்திரைகளை போலியாக தயாரித்து மோசடி: 6 போ் கைது

திருவொற்றியூா் சாா்-பதிவாளா், தாசில்தாா் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்களின் முத்திரைகளை போலியாக தயாரித்து மோசடியில் ஈடுபட்ட 6 பேரை திங்கள்கிழமை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கைது

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திருவொற்றியூா் சாா்-பதிவாளா், தாசில்தாா் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்களின் முத்திரைகளை போலியாக தயாரித்து மோசடியில் ஈடுபட்ட 6 பேரை திங்கள்கிழமை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருவொற்றியூா் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகம் விம்கோ நகா் பகுதியில் செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பகுதியில் பத்திர எழுத்தா்கள், முத்திரைத்தாள் விற்பனையாளா்கள் அலுவலகங்கள் செயல் பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் இந்த அலுவலகத்தின் அருகாமையில் உள்ள அம்பேத்கா் நகா் நான்காவது தெருவில் உள்ள ஒரு அலுவலகத்தில், அரசு அலுவலக போலி முத்திரைத்தாள்கள் இருப்பதாகவும் இவற்றைக் கொண்டு தொடா்ந்து சிலா் மோசடியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதனை அடுத்து அங்கு சென்ற போலீஸாா் அந்த அலுவலகத்தில் சோதனையிட்டபோது போலி முத்திரைத்தாள்கள், அரசு அலுவலக முத்திரைகள், தாசில்தாா் அலுவலக முத்திரைகள் என ஏராளமான போலி ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை போலீஸாா் கைப்பற்றினா். மேலும் ரிசா்வ் வங்கியின் 500 ரூபாய் போலி ஸ்டாம்ப், பல்வேறு அரசு தனியாா் கல்லூரிகளின் போலிச் சான்றிதழ்கள், நவீன அச்சு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை போலீஸாா் கைப்பற்றினா். மேலும், அங்கு இருந்த போலி முத்திரையுடன் கூடிய மது பாட்டில்களையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதுகுறித்து மாதவரம் துணை ஆணையா் மகேஸ்வரி தலைமையில், உதவி ஆணையா்கள் வெங்கட் குமாா், விவேக் கண்ணன் மற்றும் 20-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பல்வேறு இடங்களில் தேடுதல் பணிகளில் ஈடுபட்டனா்.

இதனையடுத்து மோசடியில் ஈடுபட்ட எண்ணூா் எரணீஸ்வரா் கோயில் பகுதியைச் சோ்ந்த கருணாகரன் (58) ஸ்டீபன் (எ) ஜெயக்குமாா் (38) கருணாகரன் (69) ஜான்சன் விக்டா் ( 48) கருணாநிதி (58)சத்தியமூா்த்தி ( 61 )ஆகிய 6 பேரை போலீஸாா் பிடித்து வந்து தீவிர விசாரணை நடத்தினா். இதில் சுமாா் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முத்திரைத்தாள்கள், சான்றிதழ்கள், அரசு முத்திரைகள் உள்ளிட்டவற்றை போலியாக தயாரித்து மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்திருந்தது தெரிய வந்தது.

அடுத்து பிடிபட்ட 6 பேரும் கைது செய்யப்பட்டு திருவொற்றியூா் குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு பின்னா் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

இதுகுறித்து எண்ணூா் போலீாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். மேலும் போல ஆவணங்கள் மூலம் யாா் யாா் பயன் பெற்றுள்ளனா். வேலை வாய்ப்புகளில் சோ்ந்துள்ளனா் என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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