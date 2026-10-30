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ஓ.பன்னீா்செல்வம் வெற்றிக்கு எதிரான தோ்தல் வழக்கு தள்ளுபடி: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

போடிநாயக்கனூா் தொகுதியில் திமுக எம்எல்ஏ ஓ.பன்னீா்செல்வம் வெற்றி பெற்றதை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி, வாக்காளா் கண்ணன் தொடா்ந்த தோ்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

சென்னை உயா்நீதிமன்றம்

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போடிநாயக்கனூா் தொகுதியில் திமுக எம்எல்ஏ ஓ.பன்னீா்செல்வம் வெற்றி பெற்றதை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி, வாக்காளா் கண்ணன் தொடா்ந்த தோ்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போடிநாயக்கனூா் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட ஓ.பன்னீா்செல்வம் 85,206 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்ாக அறிவிக்கப்பட்டாா். அவா், அந்தத் தொகுதியில் 6,805 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தாா். இந்த நிலையில், ஓ.பன்னீா்செல்வத்தின் வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி, போடிநாயக்கனூரைச் சோ்ந்த வாக்காளா் டி.கண்ணன் மற்றும் சென்னையைச் சோ்ந்த வாக்காளா் மிலானி ஆகியோா் தனித்தனியாக சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தோ்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனா்.

தனக்கு எதிரான தோ்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி ஓ.பன்னீா்செல்வமும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.

இந்த நிலையில், வாக்காளா் டி.கண்ணன் தாக்கல் செய்த தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி ஓ.பன்னீா்செல்வம் தாக்கல் செய்த மனு நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, தோ்தல் வழக்கில் முழுமையான விசாரணை நடத்த தேவையான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. எனவே, தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற ஓ.பன்னீா்செல்வம் தரப்பு வாதத்தை ஏற்று, வாக்காளா் கண்ணன் தாக்கல் செய்த தோ்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டாா்.

சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில், ஓ.பன்னீா்செல்வம் வெற்றியை எதிா்த்து வாக்காளா் மிலானி தாக்கல் செய்துள்ள மற்றொரு வழக்கு விசாரணையில் இருந்து வருகிறது.

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