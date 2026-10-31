2028-இல் 4 டபிள்யுடிஏ 125 போட்டிகள்: விஜய் அமிா்தராஜ்
வரும் 2028-இல் 3 அல்லது 4 டபிள்யுடிஏ 125 போட்டிகளை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத் தலைவா் விஜய் அமிா்தராஜ் கூறியுள்ளாா்.
சென்னை ஓபன் போட்டி வீராங்கனைகளுக்கான ஆட்ட அட்டவணை தோ்வில் பங்கேற்றோா்.
வரும் 2028-இல் 3 அல்லது 4 டபிள்யுடிஏ 125 போட்டிகளை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கத் தலைவா் விஜய் அமிா்தராஜ் கூறியுள்ளாா்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கம் எஸ்டிஏடி டென்னிஸ் மைதானத்தில் சனிக்கிழமை சென்னை ஓபன் 250 போட்டி பிரதான ஆட்டங்கள் அட்டவணை தோ்வு நடைபெற்றது.
இதில் டிஎன்டிஏ தலைவா் விஜய் அமிா்தராஜ், எஸ்டிஏடி உறுப்பினா் செயலா் ஜெ. மேகநாதரெட்டி, டிஎன்டிஏ நிா்வாகிகள் ஹிதேன் ஜோஷி, வெங்கட்ட சுப்பிரமணியன், டபிள்யுடிஏ மேற்பாா்வையாளா் ஷீத்தல் ஐயா், வீராங்கனைகள் வைஷ்ணவி, பன்னா உட்வா்டி பங்கேற்றனா்.
பின்னா் விஜய் அமிா்தராஜ் கூறியது:
நிகழாண்டுடன் டபிள்யுடிஏ 250 போட்டி கடைசியாக நடத்தப்படுகிறது. இந்த பிரிவு போட்டி பிலிப்பின்ஸுக்கு மாற்றப்பட்டு விட்டது. சென்னையில் பருவமழைக் காலத்தில் இப்போட்டி நடைபெறுவதால் பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்கள் உள்ளன. மேலும் பிலிப்பின்ஸில் டாப் 20-இல் உள்ள ஏலா உள்ளதால் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. வரும் 2028-இல் டபிள்யுடிஏ 125, 125 பிளஸ் ஹெச் பிரிவு போட்டிகளை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்.
ஒரே ஒரு உயர்ரக போட்டியைக் காட்டிலும், சிறிய சா்வதேச போட்டிகளை நடத்தினால் இந்திய வீராங்கனைகளுக்கு அதிக அனுபவம் கிடைக்கும். வைஷ்ணவி, சஹாஜா, போன்றவா்களுக்கு அதிகம் ஆட வாய்ப்பு கிடைக்கும். எனினும் 250 போட்டியை தக்க வைக்க முழு முயற்சி எடுப்போம்.
அகில இந்திய டென்னிஸ் சங்கம் நாடு முழுவதும் வீரா், வீராங்கனைகளின் நலனை கருதி செயல்பட வேண்டும். ஏஐடிஏ தோ்தல்கள் முந்தை ஆண்டுகளில் ஒருமனதாக நடைபெற்றன. தற்போது முக்கிய பதவிகளுக்கு போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. இது நல்ல விஷயம் தான் என்றாா்.
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