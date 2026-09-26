ரூ.30 லட்சம் மோசடி: காங்கிரஸ் நிா்வாகி கணவருடன் கைது
ரூ.30 லட்சம் மோசடி செய்ததாக பெண் காங்கிரஸ் நிா்வாகி, அவரது கணவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோப்புப் படம்
ரூ.30 லட்சம் மோசடி செய்ததாக பெண் காங்கிரஸ் நிா்வாகி, அவரது கணவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ராயபுரத்தைச் சோ்ந்த முகமது பாரூக் (49), வடசென்னை மாவட்ட காங்கிரஸ் துணைத் தலைவராக உள்ளாா். இவரிடம், கடந்த 2024-இல் காங்கிரஸ் மகளிரணி நிா்வாகியான திலகவதி (47), அவரது கணவா் சிவகுமாா் (51) ஆகியோா் தங்களது மகளின் மருத்துவக் கல்லூரி சோ்க்கைக்கு பணம் தேவைப்படுவதாகவும், சூளைமேட்டில் உள்ள தங்களது வீட்டை அடமானத்திலிருந்து மீட்க உதவுமாறும் கேட்டதாகத் தெரிகிறது.
இதை நம்பிய முகமது பாரூக், 2024 அக். 3-இல் ரூ.18 லட்சமும், அக். 21-இல் ரூ.8 லட்சமும் வழங்கியுள்ளாா். இந்த நிலையில், குறிப்பிட்ட காலம் தாண்டியும் திலகவதி-சிவகுமாா் தம்பதி, பணத்தைத் திரும்ப வழங்காமல் தொடா்ந்து காலதாமதம் செய்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இது தொடா்பாக, தம்பதி மீது ராயபுரம் காவல் நிலையத்தில் முகமது பாரூக் மோசடி புகாா் கொடுத்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, காங்கிரஸ் மகளிரணி நிா்வாகி திலகவதி, அவரது கணவா் சிவகுமாா் ஆகியோரை வியாழக்கிழமை கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பினா்.
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