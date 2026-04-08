காஞ்சிபுரம்

ட்ரோன் பயிற்சிக்கு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

ட்ரோன் பயிற்சியளிக்க ஹேவியல் ஏவியேஷன் நிறுவனத்திடம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட கல்லூரி முதல்வா் கே.ஆா்.வெங்கடேசன் மற்றும் கல்லூரியின் பேராசிரியா்கள்

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 6:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் சங்கரா கல்லூரியும் தனது கல்லூரியில் பயிலும் மாணவா்களுக்கு ட்ரோன் பயிற்சியளிக்க ஹோ்வெல் ஏவியேஷன் என்ற தனியாா் நிறுவனத்துடன் புதன்கிழமை புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது.

ஏனாத்தூரில் அமைந்துள்ள சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவா்களுக்கு ட்ரோன் படிப்புகளை அறிமுகம் செய்வதற்காகவும், ட்ோன்களை பயன்படுத்தும் முறை குறித்தும் பயிற்சியளிக்க புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது. ஹோ்வெல் ஏவியேஷன் என்ற தனியாா் நிறுவனத்தின் நிா்வாக இயக்குநா் மேகநாதன் கல்லூரியின் முதல்வா் கே.ஆா்.வெங்கடேசனும் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டனா்.

இந்நிகழ்வில் கல்லூரியின் வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் விஷ்ணுசக்கரவா்த்தி, தமிழ்த்துறை பேராசிரியா் தெய்வசிகாமணி ஆகியோா் உட்பட கல்லூரியின் பேராசிரியா்கள்,மாணவா்கள் பலரும் உடன் இருந்தனா்.

வேளாண்மைத்துறையிலும்,பொழுதுபோக்குத்துறையிலும் டிரோன்கள் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்றும் இதன் மூலம் பெருகி வரும் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்தும் மாணவா்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

தூத்துக்குடி செயின்ட் மேரீஸ் கல்லூரி- பிஎஸ்என்எல் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

தூத்துக்குடி செயின்ட் மேரீஸ் கல்லூரி- பிஎஸ்என்எல் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சிருஷ்டி வித்யாஷ்ரம் பள்ளி, விஐடி பல்கலை. இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சிருஷ்டி வித்யாஷ்ரம் பள்ளி, விஐடி பல்கலை. இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

கல்வி, தொழில்துறையில் காப்புரிமைகளை அதிகரிக்க டிஎன்எஸ்சிஎஸ்டி - ஐசிஎம்ஆா் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

கல்வி, தொழில்துறையில் காப்புரிமைகளை அதிகரிக்க டிஎன்எஸ்சிஎஸ்டி - ஐசிஎம்ஆா் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

ஜோஹோ நிறுவனத்துடன் புதுச்சேரி மத்திய பல்கலை. புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

ஜோஹோ நிறுவனத்துடன் புதுச்சேரி மத்திய பல்கலை. புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு