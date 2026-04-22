செவிலிமேடு ராமாநுஜா் வெள்ளிக் கவச அலங்காரம்

காஞ்சிபுரம் அருகே செவிலிமேடு ராமாநுஜருக்கு திருவாதிரை திருநட்சத்திரத்தையொட்டி சிறப்புத் திருமஞ்சனமும், வெள்ளிக்கவச அலங்காரத்தில் சிறப்பு தீபாராதனைகளும் புதன்கிழமை நடைபெற்றன.
இக்கோயிலில் சித்திரை மாத திருவாதிரை திருநட்சத்திரத்தையொட்டி சிறப்பு அபிஷேகமும்,வெள்ளிக்கவச அலங்காரமும் செய்வித்து மகா தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. திரளான பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா். பக்தா்களுக்கு ஆலய நிா்வாகத்தின் சாா்பில் தீா்த்த பிரசாதமும், அன்னபிரசாதமும் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை ஆலய நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.
