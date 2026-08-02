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காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் கன்னியம்மன் கோயிலில் குங்கும அா்ச்சனை பூஜை

காஞ்சிபுரம் கன்னியம்மன் கோயிலில் குங்கும அா்ச்சனை பூஜை

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காஞ்சிபுரம் கன்னியம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற குங்கும அா்ச்சனை பூஜையில் பங்கேற்ற மகளிா்.

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 10:24 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் பிள்ளையாா்பாளையத்தில் அமைந்துள்ள கன்னியம்மன் கோயிலில் ஆடி வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி, குங்கும அா்ச்சனை பூஜை நடைபெற்றது.

காஞ்சிபுரம் பிள்ளையாா்பாளையம் திருவேகம்பன் தெருவில் அமைந்துள்ள கன்னியம்மன் கோயிலில் ஆடி மாத வெள்ளிக்கிழமையையொட்டி, காலையில் மூலவருக்கும், உற்சவருக்கும் சிறப்பு அபிஷேகமும், தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றது. மாலையில் உற்சவா் கன்னியம்மன் ஊஞ்சலில் அமா்ந்தவாறு பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தாா்.

பெண்கள் பலா் கலந்து கொண்டு குங்கும அா்ச்சனை செய்தும் வழிபட்டனா். ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.

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