காஞ்சிபுரம் அருகே சிறுகாவேரிப்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் கிடங்கில் அதன் தலைவா் லயோலா மணி ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
கிடங்கில் உள்ள பாடநூல்களின் இருப்புகள் மற்றும் பாடநூல்களை பாதுகாக்க செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஆலோசனைகளையும் வழங்கினாா்.
இதனைத் தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: தமிழகத்தில் மொத்தம் 23 பாடநூல் கிடங்குகள் உள்ளன. இந்தப் பாடநூல் கிடங்குகளை பாா்த்தாலே கடந்த ஆட்சியாளா்கள் நிா்வாகத் திறமையற்றவா்களாக இருந்திருக்கிறாா்கள் என்பது தெளிவாகி விடும். கடந்த ஆட்சியில் பாடப்புத்தகங்கள் விநியோகத்திலும் பல்வேறு குளறுபடிகள் இருந்தன. கடந்த இரு மாதங்களாக அக்குறைகள் எதுவும் தற்போது இல்லை. தவெக அரசின் பட்ஜெட்டில் பாராட்டுக்குரிய பல சிறப்புகள் இருப்பதாகவும் லயோலா மணி தெரிவித்தாா்.
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