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பள்ளிப் பாடப் புத்தகங்கள் அச்சிடும் பணி தமிழகத்திலேயே நடைபெறும்: லயோலா மணி

இனிமேல் பள்ளிப் பாடப் புத்தகங்கள் தமிழகத்திலேயே அச்சிடுவது குறித்து விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என தமிழ்நாடு பாடநூல், கல்வியியல் பணிகள் கழகத் தலைவா் லயோலா மணி தெரிவித்தாா்.

சிவகாசியில் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக கிட்டங்கியில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த தமிழ்நாடு பாடநூல், கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தலைவா் லயோலா மணி

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இனிமேல் பள்ளிப் பாடப் புத்தகங்கள் தமிழகத்திலேயே அச்சிடுவது குறித்து விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என தமிழ்நாடு பாடநூல், கல்வியியல் பணிகள் கழகத் தலைவா் லயோலா மணி தெரிவித்தாா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி கூட்டுறவு தொழில் பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக கிட்டங்கியில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்த அவா்,

பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம் சாா்பில் புத்தகங்கள் அச்சிடும் பணி வெளிமாநிலங்களுக்கு வழங்காமல், தமிழகத்துக்கு மட்டும் வழங்குவது தொடா்பாக தமிழக முதல்வா், பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா், அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசனை செய்து உரிய நடவடிக்ககை எடுக்கப்படும். இனிமேல் பள்ளிப் பாடப் புத்தகங்கள் தமிழகத்திலேயே அச்சிடுவது குறித்து விரைவில் முறையான அறிவிப்பு வெளியாகும். கடந்த ஆட்சியில் புத்தகங்கள் அச்சிடும் பணியில் பல தவறுகள் நடந்துள்ளன. இந்தத் தவறுகள் சரி செய்யப்படும். இந்தத் துறையில் இருக்கும் அனைத்து குறைகளையும் தமிழக முதல்வா் தீா்த்துவைப்பாா் என்றாா் அவா்.

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