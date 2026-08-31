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புத்த விஹாரில் சிறப்பு வழிபாடு

காஞ்சிபுரம்- வையாவூா் சாலையில் அமைந்துள்ள புத்த விஹாரில் நேபாள பெரு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் துயரில்லாமல் வாழ சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 2:42 am IST

காஞ்சிபுரம்- வையாவூா் சாலையில் அமைந்துள்ள புத்த விஹாரில் நேபாள பெரு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் துயரில்லாமல் வாழ சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.

இங்கு தாய்லாந்து புத்த பிக்குகளால் வழங்கப்பட்ட பகவான் புத்தருடைய தாதுக்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பெளா்ணமியையொட்டி பெளத்த வழிபாடும், தியானமும் நடைபெற்றது. நேபாள பெரு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் துயரில்லாமல் வாழ்வதற்காக மெத்தா தியானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. புத்த பிக்குகள் பிரகாசம், ஜெயசீலன், புத்த பிக்குனி மல்லிகா ஆகியோா் சிறப்பு வழிபாட்டினை நடத்தினா்.

பக்தா்கள் பலரும் மெழுகுவா்த்தியை கையில் ஏந்தியவாறு அரச மரத்தடியையும், புனித ஸ்தூபியையும் வலம் வந்தும் புத்த பிரானை தரிசித்தனா். ஏற்பாடுகளை புத்த விகாரின் தலைவா் ஆா்.திருநாவுக்கரசு, செயலாளா் ஜி.நாகராஜன், பொருளாளா் எம்.கவுதமன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

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