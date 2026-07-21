காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாங்காடு பகுதியை சோ்ந்த 13 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வாா்த்தை கூறி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞருக்கு 25 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
மாங்காடு பகுதியை சோ்ந்த 13 வயது சிறுமியை கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த யுவராஜ்(31). இவா் மீது பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோா் கொடுத்த புகாரின் பேரில் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து யுவராஜை கைது செய்திருந்தனா்.
இதன் வழக்கு விசாரணை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. வழக்கை விசாரித்த மாவட்ட நீதிபதி நாகராஜன் எதிரி யுவராஜுக்கு 25 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.11,000 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசின் சாா்பில் ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்தாா்.
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