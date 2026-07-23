Dinamani
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தைக்குத் தயார்: ஜெ.பி. நட்டாசிஜேபி போராட்டத்தால் மூடப்பட்ட தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மீண்டும் திறப்பு!காவல் துறை முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் ஏவல் துறையாக மாறியுள்ளது: நயினார் நாகேந்திரன்கரப்பான்பூச்சியின் பின்னால் நிற்கும் நிலை ராகுல் காந்திக்கு! நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டிநீட் போராட்டம்: திமுக தொடங்கியது; 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தில்லியில் தொடர்கிறது! கனிமொழி மக்களவை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து கல்யாண் பானர்ஜி இடைநீக்கம்!கச்சா எண்ணெய் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 715 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 24,000 புள்ளிகளுக்குக் கீழே வர்த்தகம்!சிஜேபி போராட்டம்! பேச்சு நடத்துவதில் தாமதம் ஏன்? பாஜகவுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி!முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் பெயரை பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் என பெயர் மாற்றம் செய்தது தமிழக அரசு!
/
காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சாலையை ஆக்கிரமித்து கட்டடம்: நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சாலையை ஆக்கிரமித்து கிராம நிா்வாக அலுவலா் சங்க கட்டடம் (படம்) கட்டப்பட்டு வருவதை தடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

News image

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சாலையை ஆக்கிரமித்து கிராம நிா்வாக அலுவலா் சங்க கட்டடம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சாலையை ஆக்கிரமித்து கிராம நிா்வாக அலுவலா் சங்க கட்டடம் (படம்) கட்டப்பட்டு வருவதை தடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் பகுதியில் சாா் பதிவாளா் அலுவலகம் அருகே ஸ்ரீபெரும்புதூா்- திருவள்ளூா் பிரதான சாலையில் கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் சங்கத்துக்கு சொந்தமான இடம் உள்ளது. இந்த இடத்தில் இருந்த பழைய கட்டடத்தில், ஸ்ரீபெரும்புதூா் வட்டத்தில் பணியாற்றி வரும் கிராம நிா்வாக அலுவலா்களின் சங்க அலுவலகம் இயங்கி வந்தது.

இந்த நிலையில், கிராம நிா்வாக அலுவலா் சங்கத்துக்கு நிலையான வருமானம் வரும் வகையில், பழைய கட்டடத்தை இடித்து அகற்றிய சங்க நிா்வாகிகள் அந்த இடத்தில் தற்போது மூன்று கடைகள் கொண்ட கட்டடத்தை கட்டி வருகின்றனா். இதற்காக அருகில் உள்ள நேரு சாலையை சுமாா் 10 அடிக்கு ஆக்கிரமித்து கட்டத்திற்கான படிகட்டுகள் கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

இதனால் நேரு தெருவில் கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படும். இதனால் இச்சாலையை பயன்படுத்தும் வாகன ஓட்டுநா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் நிலை ஏற்படும் சூழல் உள்ளது. இதுகுறித்து பொதுமக்கள் ஸ்ரீபெரும்புதூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என தெரிகிறது.

இதனால் சாலையை ஆக்கிரமிப்பு செய்து கட்டப்பட்டு வரும் கிராம நிா்வாக அலுவலா் சங்க நிா்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில், வணிக நோக்கத்தோடு வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளே தெருச்சாலையை ஆக்கிரமிப்பு செய்து கட்டடம் கட்டி வருகின்றனா். இப்பகுதியில் தொடா்ந்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், மேற்கண்ட அலுவலகங்களுக்கு வருபவா்களின் வாகனங்களை நிறுத்த முடியாத வகையில், ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஆக்கிரமிப்பு குறித்து ஸ்ரீபெரும்புதூா் வருவாய் ஆய்வாளா் மற்றும் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்திற்கு பல முறை தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எனவே பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டுநா்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில், ஆக்கிரமிப்பு செய்து கட்டடம் கட்டி வரும் கிராம நிா்வாக அலுவலா் சங்க நிா்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற மாவட்ட நிா்வாகிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.

இதுகுறித்து கிராம நிா்வாக அலுவலா் சங்க நிா்வாகி ஒருவா் கூறுகையில், சங்கத்திற்கு சொந்தமான இடத்தில் தான் கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. கட்டடத்திற்கான படிக்கட்டுகள் மட்டும் தான் சாலையில் கட்டி வருகிறோம். இதனால் பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் ஏற்படாது என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பட்டா வழங்க லஞ்சம்: கிராம நிா்வாக அலுவலா் தலைமறைவு

பட்டா வழங்க லஞ்சம்: கிராம நிா்வாக அலுவலா் தலைமறைவு

அனுமதியின்றி கற்களை வெட்டி எடுத்த கனரக வாகனங்கள் பறிமுதல்; 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

அனுமதியின்றி கற்களை வெட்டி எடுத்த கனரக வாகனங்கள் பறிமுதல்; 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

ரூ.4 ஆயிரம் லஞ்சம்: கிராம நிா்வாக அலுவலா் பணியிடை நீக்கம்

ரூ.4 ஆயிரம் லஞ்சம்: கிராம நிா்வாக அலுவலா் பணியிடை நீக்கம்

ரூ. 10 ஆயிரம் லஞ்சம்: திருச்செந்தூா் விஏஓ கைது

ரூ. 10 ஆயிரம் லஞ்சம்: திருச்செந்தூா் விஏஓ கைது

விடியோக்கள்

சாலை என்பது போராடக்கூடிய இடமல்ல: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | Minister Rajmohan |

சாலை என்பது போராடக்கூடிய இடமல்ல: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | Minister Rajmohan |

தமிழ்நாட்டில் NEET எதிர்ப்புப் போராட்டம் எப்படி இருக்கிறது? Dinamani

தமிழ்நாட்டில் NEET எதிர்ப்புப் போராட்டம் எப்படி இருக்கிறது? Dinamani

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!