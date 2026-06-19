காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அருகே அங்கம்பாக்கம் கிராமத்தில் வெள்ளிக்கிழமை கஞ்சா போதையில் மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணிடம் பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட அங்கம்பாக்கம் கிராமத்தில் 30 வயது மதிக்கத்தக்க மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணை அவா்களது பெற்றோா் வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் அதே ஊரைச் சோ்ந்த பாலகிருஷ்ணன்(38)என்பவா் கஞ்சா போதையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா். பெற்றோா் வந்ததும் அப்பெண் கொடுத்த தகவலையடுத்து, தலைமறைவாக இருந்த அவரை அந்த கிராமத்தைச் சோ்ந்த சிலா் தேடிப்பிடித்து தாக்கி, மாகறல் போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனா்.
சம்பவம் தொடா்பாக மாகறல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பாலகிருஷ்ணனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
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