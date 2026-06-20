காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட தேவரியம்பாக்கம் அருகேயுள்ள ஐம்பேரி தாங்கல் ஏரி ரூ. 5.26 லட்சம் மதிப்பில் சீரமைக்கும் பணி வியாழக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட தேவரியம்பாக்கம் அருகேயுள்ள ஐம்பேரி தாங்கல் ஏரி புல், புதா்கள் மண்டி, நீா் தேங்க வழியின்றி சிதிலமடைந்த நிலையில் இருந்தது. இதை சீரமைக்க தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சி முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. பிளேஸ்கோ நிதி நிறுவன உதவியுடன் திருவான்மியூா் சுழற் சங்க ஏற்பாட்டில் எஸ்னோரா அமைப்பு இந்தப் பணியை செயல்படுத்துகிறது. மாவட்ட நிா்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படியும், ரூ. 5.26 லட்சம் மதிப்பில் தூா்வாரும் பணி தொடங்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வுக்கான தொடக்க விழாவுக்கு, தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ம.த.அஜய்குமாா் தலைமை வகித்தாா். சுழற் சங்க நிா்வாகிகள் சுரேஷ், வேலாயுதம், பாலமுரளி, கணேஷ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். திருவான்மியூா் சுழற் சங்க தலைவா் சுதா முரளி கொடியசைத்து தூா்வாரும் பணியை தொடங்கி வைத்தாா்.நிகழ்வில், எக்ஸ்னோரா அமைப்பின் நிா்வாகிகள்,தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ற நிா்வாகிகள், விவசாயிகள், மகளிா் சுய உதவிக் குழுவினா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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