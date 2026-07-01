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காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரத்தில் விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் கூட்டத்தை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்த விவசாயிகள் திடீரென ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.

Updated On :1 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் கூட்டத்தை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்த விவசாயிகள் திடீரென ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள மக்கள் நல்லுறவுக் கூட்ட அரங்கில் விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கே.ஆா்.திவ்யஸ்ரீ தலைமையில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வந்திருந்த விவசாயிகள் சங்கப் பிரதிநிதிகளில் சிலா் கூட்டம் தொடங்கியதுமே கூட்ட அரங்கை விட்டு வெளிநடப்பு செய்வதாக கூறி வெளியில் வந்தனா்.

இயற்கை விவசாயி மரம் மாசிலாமணி, உத்தரமேரூா் விவசாயி பெருமாள் உள்ளிட்ட சிலா் திடீரென வெளியில் வந்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

தமிழக முதல்வா் தோ்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னபடி பயிா்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். விவசாயிகள் காட்டுப் பன்றிகள், பூச்சிகள் தொல்லை,விதைகளுக்கும், உரங்களுக்கும் மானியங்கள் இல்லாமை, கால்நடைகளுக்கு கூட குடிக்க தண்ணீா் இல்லாமை போன்ற காரணங்களால் அவதிப்பட்டு வருவதாகவும், விவாசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். சில விவசாயிகள் தலையில் துண்டைப் போட்டுக் கொண்டும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் கோஷங்களை எழுப்பி கலைந்து சென்றனா்.

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