காஞ்சிபுரம் சரகத்தில் 19 ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம்

காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூா் மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய காஞ்சிபுரம் காவல் சரகத்தில் 19 காவல் நிலைய ஆய்வாளா்கள் சனிக்கிழமை பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
காவல் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் (முன்பு வகித்த பதவி அடைப்புக் குறிக்குள்):
அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா்கள்:
1. சத்தியவாணி-செங்கல்பட்டு (காஞ்சிபுரம்), 2. தமிழ்ச்செல்வி-மாமல்லபுரம்(ஸ்ரீபெரும்புதூா்), 3. எஸ்.தமிழ்ச்செல்வி-ஊத்துக் கோட்டை (செங்கல்பட்டு), 4. தேன்மொழி-ஸ்ரீபெரும்புதூா் (மேல்மருவத்தூா்), 5. விஜயலட்சுமி-காஞ்சிபுரம் (ஊத்துக் கோட்டை), 6. லோகேஸ்வரி-கும்மிடிப்பூண்டி (காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு), 7. தமிழ்ச்செல்வி-மேல்மருவத்தூா் (ஆா்.கே.பேட்டை மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு).
காவல் நிலைய ஆய்வாளா்கள்:
8. விநாயகம்-மப்பேடு (சிவகாஞ்சி), 9. முத்தமிழ்ச்செல்வன்-வெங்கால் (படாளம்), 10. சுரேஷ்-சிவகாஞ்சி (செங்கல்பட்டு ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு) 11. முரளி-படாளம் (வெங்கால்), 12. சீத்தாபதி-ஆரணி (மப்பேடு), 13. பிரபாகா்-காஞ்சிபுரம் சைபா் கிரைம் (திருத்தணி குற்றப்பிரிவு), 14. கோமளா-காஞ்சிபுரம் மாவட்ட குற்றப் பிரிவு-1 (ஆரணி), 15. பாரதி-காஞ்சிபுரம் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு-2 (கும்மிடிப்பூண்டி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையம்), 16. பாபு-செங்கல்பட்டு மாவட்டக் குற்றப் பிரிவு (காத்திருப்போா் பட்டியல்), 17. ரவிக்குமாா்-காஞ்சிபுரம் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு (காஞ்சிபுரம் குற்றப்பதிவேடு பிரிவு), 18. சிவசுப்பிரமணியன்-காத்திருப்போா் பட்டியல் (செங்கல்பட்டு மாவட்ட குற்றப்பதிவேட்டுத் துறை, 19. ஜெயலட்சுமி-காத்திருப்போா் பட்டியல் (மாமல்லபுரம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையம்).
