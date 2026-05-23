Dinamani
‘ஜனநாயகன்’ படம் இணையத்தில் வெளியான விவகாரம்: 9 பேரின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி தமிழ்நாட்டில் தொடர் மின்வெட்டுக்கு உடனடியாகத் தீர்வுகாண வேண்டும்: பிரேமலதாஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் : தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு எங்கள் மீது துரோகப் பட்டம் சுமத்த முயல்வது முற்றிலும் தவறானது: எஸ்.பி. வேலுமணிநிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம்: வல்லமை தாராயோ கோடை கால பயிற்சி முகாம் நிறைவு

விழாவில் வல்லமை தாராயோ முகாமில் மாணவா்களுக்கு பயிற்சியளித்த ஆசிரியருக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கிய காஞ்சிபுரம் ஆட்சியா் தி.சினேகா.

News image
Updated On :23 மே 2026, 1:24 am IST

Chennai

காஞ்சிபுரத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் பள்ளி மாணவ, மாணவியா்களுக்காக நடைபெற்ற வல்லமை தாராயோ என்ற கோடை கால பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழாவில் வெள்ளிக்கிழமை ஆட்சியா் தி.சினேகா கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றவா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

காஞ்சிபுரம் பேரறிஞா் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான கோடைகால சிறப்பு பயிற்சி முகாம் நடைபெற்று வந்தது. இந்த முகாமின் நிறைவு விழா ஆட்சியா் அலுவலக மக்கள் நல்லுறவுக் கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்றது. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் தி.சினேகா கலந்து கொண்டு, பயிற்சி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசும், பாராட்டுச் சான்றிதழும் வழங்கினாா். இதைத் தொடா்ந்து மாணவா்களுக்கு பயிற்சியளித்த ஆசிரியா்களுக்கு கேடயமும், பாராட்டுச் சான்றிதழும் ஆட்சியா் வழங்கினாா். பின்னா், முகாமில் மாணவ, மாணவியா் தங்களது கரங்களால் உருவாக்கப்பட்ட கலைப் பொருள்களின் கண்காட்சியையும் ஆட்சியா் பாா்வையிட்டாா்.

நிறைவு விழாவுக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பா.முருகேசன் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலா் அ.நளின் வரவேற்று பேசினாா்.விழாவில் அரசு அலுவலா்கள், ஆசிரியா்கள், மாணவ, மாணவியா்கள் உள்பட பலரும் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

கோடைகால கையுந்து பந்து பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழா: மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் பங்கேற்பு

கோடைகால கையுந்து பந்து பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழா: மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் பங்கேற்பு

ஜவஹா் சிறுவா் மன்ற கோடை கால பயிற்சி முகாம் நிறைவு

ஜவஹா் சிறுவா் மன்ற கோடை கால பயிற்சி முகாம் நிறைவு

கோடைக் கால இசைப் பயிற்சி முகாம்

கோடைக் கால இசைப் பயிற்சி முகாம்

கோடைகாலப் பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழா

கோடைகாலப் பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழா

விடியோக்கள்

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan