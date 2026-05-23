Dinamani
‘ஜனநாயகன்’ படம் இணையத்தில் வெளியான விவகாரம்: 9 பேரின் ஜாமீன் மனுக்கள் தள்ளுபடி தமிழ்நாட்டில் தொடர் மின்வெட்டுக்கு உடனடியாகத் தீர்வுகாண வேண்டும்: பிரேமலதாஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் : தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு எங்கள் மீது துரோகப் பட்டம் சுமத்த முயல்வது முற்றிலும் தவறானது: எஸ்.பி. வேலுமணிநிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
காஞ்சிபுரம்

தலையில் அம்மிக் கல்லை போட்டு இளைஞா் கொலை: மனைவி, மாமியாா் கைது

படப்பை அடுத்த மணிமங்கலம் பகுதியில் கணவரின் தலையில் அம்மிக் கல்லை போட்டு கொலை செய்த மனைவி, மாமியாரை மணிமங்கலம் போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

News image
Updated On :23 மே 2026, 1:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

படப்பை அடுத்த மணிமங்கலம் பகுதியில் கணவரின் தலையில் அம்மிக் கல்லை போட்டு கொலை செய்த மனைவி, மாமியாரை மணிமங்கலம் போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

படப்பையை அடுத்த மணிமங்கலம் காந்தி நகரைச் சோ்ந்தவா் தினகரன் (42). இவரது மனைவி அமலா (38). பிளம்பா் வேலை செய்து வந்த தினகரன் தினமும் மது அருந்துவிட்டு வந்து மனைவி அமலாவிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு வந்தாராம். இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு மது அருந்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்த தினகரன், தகராறில் ஈடுபட்டதுடன், அமலாவை தாக்கியதாகத் தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த அமலா மற்றும் அவரது தாயாா் விஜயா ஆகியோா் அருகே இருந்த அம்மிக்கல்லை எடுத்து தினகரன் தலையில் போட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் தலையில் பலத்த காயம் அடைந்த தினகரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து தகவல் அறிந்த மணிமங்கலம் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து தினகரனின் சடலத்தை மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் இது குறித்து வழக்குப் பதிந்து அமலா, விஜயா ஆகியோரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மனைவியைக் கொன்ற கணவன் கைது

மனைவியைக் கொன்ற கணவன் கைது

பாடகர்கள் வெட்டிக் கொலை: 7 பேர் கைது!

பாடகர்கள் வெட்டிக் கொலை: 7 பேர் கைது!

இரு பாடகர்கள் வெட்டிக் கொலை

இரு பாடகர்கள் வெட்டிக் கொலை

காஞ்சிபுரத்தில் இரு பாடகா்கள் வெட்டிக் கொலை

காஞ்சிபுரத்தில் இரு பாடகா்கள் வெட்டிக் கொலை

விடியோக்கள்

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

சிஎஸ்கே மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள்! | Chennai Super Kings |

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | DMK | TVK

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan