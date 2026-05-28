குன்றத்தூா் வடமேற்கு ஒன்றிய தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சாா்பில் நல்லூா் ஆதரவற்றோா் இல்லத்தில் உள்ள முதியோா் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு அறுசுவை உணவு வழங்கும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
லிட்டில் ட்ராப் வோல்டேஜ் ஆதரவற்றோா் இல்லத்தில் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் முதிவா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. குன்றத்தூா் வடமேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் ஜே.விஜயகுமாா் தலைமை வகித்து ஆதரவற்ற சுமாா் 500க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் முதியோா்களுக்கு உணவு வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், ஒன்றிய பொருளாளா் காா்திக், ஒன்றிய நிா்வாகிகள் அசோக், அருண் உள்ளிட்ட ஏராளமான தவெகவினா் கலந்து கொண்டனா்.